Sindicaliştii din Sănătate renunţă la sporurile restante în contul liberelor fără plată

Sindicaliștii din Sănătate renunță la sporurile restante în contul liberelor fără plată

Angajații din sistemul sanitar primesc, de mai bine de jumătate de an, doar salariul de bază. Fără tichete de masă, prime de stabilitate sau al 13-lea salariu, drepturi bănești care li se cuvin, potrivit Legii. În acest context, reprezentanții sindicatelor din sistemul de sănătate atrag atenția că aplicarea prevederilor legii 329/2009, privind reducerea cheltuielilor cu personalul bugetar, îi va lăsa pe salariați și fără venitul (deja diminuat) pe care îl mai au. Sistemul sanitar se confruntă cu numeroase lipsuri: spitalele au medicamente și materiale sanitare insuficiente, nu au fonduri să achite datoriile către furnizori, iar banii primiți de la Casa de Asigurări de Sănătate abia ajung pentru achitarea salariilor angajaților. În județul Constanța, nu există spital unde să nu se înregistreze restanțe la acordarea drepturilor salariale, după cum ne-a precizat Nicu Manea, liderul filialei constănțene a Sindicatului „Sanitas”. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța au fost acordate tichetele de masă restante din vară, dar angajații mai au de primit al 13-lea salariu și prima de stabilitate pe primul și al doilea trimestru al anului. În schimb, salariații de la Spitalul Orășenesc Cernavodă nu au primit nici tichetele de masă, din luna martie. Ceva mai roz, din punct de vedere financiar, este situația în unitățile sanitare din Mangalia și Medgidia. Astfel, la Mangalia au fost acordate toate drepturile bănești restante, mai puțin tichetele de masă, din luna mai. Pe de altă parte, angajații de la Medgidia mai au de primit prima de stabilitate, după cum a afirmat Marian Nițu, vicepreședinte TESA la nivel național, care își desfășoară activitatea în respectiva unitate. „Noi am luat al 13-lea salariu, Medgidia a fost primul spital din județul Constanța unde s-a dat”, a adăugat liderul de sindicat. Întâlnire astăzi cu șefii DSP Având în vedere restanțele bănești pe care sistemul le are către angajați, sindicaliștii consideră că aplicarea legii 329/2009, privind reorganizarea instituțiilor bugetare în sensul reducerii cheltuielilor îi va priva pe angajați și de puținul venit pe care îl mai au. De altfel, reducerea programului de lucru (cum se aplică în primării) sau luarea unor zile de concediu fără plată va aduce sistemul sanitar mai aproape de colaps, susțin sindicaliștii. „În plină pandemie cu virusul gripal AH1N1, în condițiile în care se lucrează cu un personal insuficient, este imposibil să se mai ia și câte patru zile libere pe lunile noiembrie și decembrie, pentru a se realiza economia de 15,5% pe care o vor guvernanții”, a arătat Nicu Manea. În consecință, reprezentanții celor două sindicate iau în calcul posibilitatea ca economia dorită să se realizeze renunțându-se la acordarea drepturilor salariale restante, în loc să se impună luarea unor zile libere. „Vrem să negociem cu reprezentanții Spitalului Medgidia, cu Direcția de Sănătate Publică să oprească din primele pe care ni le datorează, în contul zilelor libere impuse de legea 329/2009. După calculele noastre, la nivelul Spitalului Medgidia, ar trebui să luăm în jur de 500.000 de lei pentru primele de stabilitate, iar reducerea de 15,5% este de aproximativ 250.000 de lei. Dacă opresc din bani, face și spitalul economii și mai primim și noi niște bani. Trebuie să vedem însă dacă există cadru legal în acest sens”, ne-a spus Marian Nițu. O propunere similară vor face, în cursul zilei de astăzi, și reprezentanții „Sanitas”, la întâlnirea pe care o au cu mai marii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța. „Noi le propunem să facă reducerile din drepturile neacordate”, a arătat și Nicu Manea. Ideea nu este respinsă de Constantin Dina, director coordonator DSP, care ne-a declarat însă că trebuie studiat contextul juridic și trebuie cerut avizul Ministerului Sănătății. De altfel, și direcția pe care o conduce se confruntă cu același tip de probleme: angajații nu și-au mai primit primele și sporurile din luna iunie, iar organigrama este incompletă.