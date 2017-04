Simte-te ca acasă de Paşti, la Hotel Sulina International Mamaia!

Simte-te ca acasă de Paști, la Hotel Sulina International Mamaia!

Ştire online publicată Joi, 06 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

„Pentru oaspeții noștri, am pregătit un pachet special, astfel încât să se simtă ca acasă și să petreacă momente frumoase alături de cei dragi, împărtășind bucurie, distracție în familie, o masă tradițională și o atmosferă destinsă și liniștitoare, de primăvară”, ne asigură reprezentanții Hotelului Sulina International Mamaia.Și pentru că sărbătorile în familie sunt mai frumoase atunci când glasul copiilor răsună de jur împrejur, iată că organizatorii s-au gândit și la o surpriză pentru cei mici:„Pentru copii am pregătit un program distractiv organizat de animatori special pentru ei.” Copiii vor avea parte de toată atenția și distracția, dar iată că nici părinții lor nu vor fi neglijați. Asta pentru că Hotel Sulina International Mamaia vă scutește de grija pregătirii meselor de Paște:„Avem o ofertă specială pentru constănțenii care vor să scape de grija pregătirii meselor de Paște. Un dejun pascal tradițional, cu program de divertisment pentru copii, care include preparate tradiționale, vinul casei, apă plată, apă minerală, sucuri, cozonac și ouă roșii, totul la un tarif 70 lei/adult.De asemenea, mai oferim o cină cu program artistic și divertisment pentru copii, care include un meniu cu preparate speciale, apă minerală/plată, sucuri, tort festiv, iar tariful este de doar 80 lei/adult.Mai mult, copiii între 0 și 6 ani beneficiază de gratuitate, iar princhideii de peste 7 ani de o reducere de 50% din tarif.”, ne mai spun reprezentanții hotelului de la malul mării.Dacă ești din alt oraș decât Constanța, dar vrei să petreci sărbătorile pascale în briza mării, ai totul pregătit.„Pentru cei din afara orașului avem un tarif special, de doar 580 lei de persoană sau loc în cameră dublă. Iar ca bonus, oferim cazare în apartamente pentru familii cu minim 2 copii, in limita disponibilității. Mai exact, oferta cuprinde cazare 3 nopți/4 zile cu mic dejun – early checkin și late-checkout. De asemenea, pentru că promovăm și Constanța ca obiectiv turistic, am inclus și Turul Centrului Vechi al Constanței cu ghid în 15 aprilie, ce include și transport.Continuăm cu cina din seara de Înviere, în 15/16 aprilie, ofertă ce include apă plată, apă minerală, sucuri; Primire în noaptea de Înviere 15/16 aprilie, de unde nu vor lipsi cozonacul, ouăle roșii, vinul roșu și țuica.Pe 16 aprilie oferim un dejun pascal tradițional, cu program de divertisment pentru copii, dar și o cină cu program artistic si bucate care mai de care mai delicioase.”, ne mai spun reprezentanții Hotelui Sulina International Mamaia.Momente speciale și servicii de patru steleCei care au bifat în agendă să petreacă sărbătorile la mal de mare, trebuie să știe că Hotel Sulina International Mamaia **** este un hotel de 4 stele din sudul Stațiunii Mamaia, situat la doar 50m de plajă, iar în imediata apropiere se află promenada falezei Mamaia și zona Cazino Mamaia, ideale pentru relaxare.Impresionază nu doar printr-o locație de top, dar și prin servicii de calitate si confort. Cele 156 de camere sunt ultra dotate, iar prețurile accesibile.Și pentru că mâncarea bună aduce oamenii împreună, Restaurantul Velvet, situat la etajul I al hotelului, are o capacitate de 180 locuri și permite o vedere panoramică asupra țărmului. Mai mult, meniul este format din preparate ale bucătăriei internaționale. De asemenea, preparate de nota 10 pot fi servite și la Restaurantul Aqua, situat la parterul hotelului. Are o capacitate de 80 de persoane, acces la terasă dinspre mare, animată de fântâna arteziană din imediata vecinătate a hotelului.Așadar, dacă vreți să petreceți momente de neuitat, asezonate de bucate delicioase și distracție cât cuprinde, într-o locație de vis, Hotel Sulina International Mamaia este alegerea perfectă.