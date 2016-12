Povestea unui seropozitiv

SIDA i-a furat iubita înainte de căsătorie!

405 persoane au fost diagnosticate, în primele luni ale anului 2011, ca purtătoare ale virusului HIV. Alte peste 7.000 sunt seropozitive și urmează tratament. Însă mulți alții au pierdut lupta cu boala, precum Ana, din Năvodari. Ea a murit în urmă cu trei luni, după o grea suferință. A primit verdictul de seropozitivă la vârsta de 14 ani, iar la 21 a fost învinsă. În urma ei, au rămas un copil de doi ani și logodnicul, cu care urma să se căsătorească de Crăciun. Povestea lui Ionuț este tristă, am fi tentați să spunem, dar optimistul și încrederea lui în viață, ne fac să o numim impresionantă. L-am cunoscut tocmai pe 1 Decembrie, Ziua Mondială de Luptă Anti-Sida. Era grăbit, căci era așteptat la ARAS, alături de ceilalți voluntari, să participe la o acțiune. Ne-a spus cu nonșalanță că este seropozitiv, dar că stă bine cu sănătatea. A crescut la casa de copii, apoi și-a luat viața în propriile mâini.S-a angajat, și-a găsit o casă cu chirie și a dus o viață bună. „În urmă cu trei ani, am cunoscut o fată deosebită. O părăsise iubitul, pentru că îl anunțase că este însărcinată. Avea patru luni, dar nu m-a interesat că este copilul altui bărbat, eu pe ea o iubeam. Ne-am mutat împreună, la Năvodari. După câteva luni, s-a născut Dănuț Andrei. Atunci am văzut care sunt greutățile cu un copil, dar ne-am descurcat bine. Cu timpul însă, au început problemele, ea se simțea din ce în ce mai rău, am internat-o, dar nu au reușit să o mai salveze și acum trei luni am pierdut-o”, povestește Ionuț, sau Andrei, așa cum îi spunea Ana. Vrea să țină copilul Odată cu moartea Anei, au apărut și alte probleme. Băiatul de 24 de ani a dorit să-l păstreze pe Dănuț, care, la acel moment, nu împlinise încă doi ani. A locuit chiar un timp scurt cu el în Constanța, până când, într-o zi, reprezentanții Protecției Copilului l-au anunțat că trebuie să îl ducă la Năvodari, la părinții Anei. „La început, nici nu au vrut să audă de el, nici nu se uitau la el, acum vor să îl țină. El îmi spune mie «tati», pe ei nu îi știe foarte bine. L-am dus la Năvodari, nu aveam cum să mă împotrivesc, căci nu am apucat să ne căsătorim cu acte și să-l înfiez eu pe Dănuț. Acum soacra mea nici nu mă mai lasă să îl vizitez decât dacă le duc bani”, ne spune Ionuț. Dat afară că are HIV Și s-ar duce și așa, dar de-abia se mai descurcă și el. După moartea Anei, șeful de la firma de pază și protecție unde lucra a aflat că este seropozitiv și i-a spus că nu poate să îl mai țină. „Am rămas fără un loc de muncă, nu mi-a dat nici banii și abia după ce am făcut plângere la ITM m-a sunat să mă duc să îmi iau salariul. Acum caut de muncă, am depus CV-uri pe unde am găsit. Am calificare de la școala de arte și meserii, ca tâmplar, și m-am calificat și ca agent de pază și escortă. Am atestat și permis de port-armă. Dar mi-a expirat buletinul pe adresa unde stăteam și nu pot să mă angajez până nu îmi fac mutație, să găsesc pe cineva să mă ia în spațiu. În prezent, locuiesc la nașii de botez ai lui Dănuț, dar plătesc 500 de lei chirie pe lună. Nu pot să îmi fac mutație la ei. Eh, mă descurc eu până la urmă, nu mă las bătut”, mai spune Ionuț. „Sunt optimist și am fost tot timpul!” Nu și-a făcut planuri de viitor și nu știe ce va fi cu el peste cinci sau zece ani. „Nu m-am gândit așa de departe! Deocamdată, trăiesc viața asta. Dar sunt optimist și am fost tot timpul!”, încheie băiatul. A plecat grăbit să nu piardă acțiunea de la ARAS. Îi învață și pe alții cum să înțeleagă viața de seropozitiv și să ia tot ce e mai bun de la ea.