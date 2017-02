Sfidare la adresa românilor! PSD a lansat petiţia "Susţin Guvernul Grindeanu"

1

poporul

Dupa alegeri, infractorul Dragnea ne avertiza ca poporul a hotarat PSD si.. "ciocul mic' pentru ceilalti. Sa zicem ca acum vor veni cu tot atatea semnaturi, cate voturi au avut. Si? Ne va flutura iarasi vointa poporului. Asa au facut si comunistii dupa instalare: au restrans o serie de drepturi si libertati pentru popor si in binele poporului, si au facut sau modificat legi in favoarea lor, pana cand, tot spre binele poporului, i-au pus calus in gura, catuse la maini si jugul pe grumaz. Sper ca in cei 27 de ani de la inlaturarea comunismului ca sistem de conducere, majoritatea acestui popor sa fi invatat ca cel mai de pret lucru este libertatea si ca singura perspectiva de dezvoltare si de pastrare a demnitatii este existenta si apararea statului de drept.