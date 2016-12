Sfaturi pentru părinţi: Cum să eviţi tragediile la piscine

Sfaturi pentru părinți: Cum să eviți tragediile la piscine

Miercuri, 20 Iunie 2012

În cele ce urmează vom prezenta câteva sfaturi pentru părinți care să-i ajute să evite accidentele nedorite.Sfaturi pentru părinții care utilizează piscinelePiscinele sunt foarte periculoase, iar pompele de curățare a apei pot fi suficient de periculoase ca să țină un adult sub apă. Atenție deci la capacele care acoperă aceste pompe.Dacă ai piscină gonflabilă, de curte, golește-o și ridic-o în picioare sau dezumfl-o după fiecare utilizare. Dacă ai în curte piscină permanentă, îngrădește-o cu un gard de cel puțin 120 cm. După ce copilul s-a bălăcit, adunați toate jucăriile din piscină. Este posibil să le vrea și să fie tentat să meargă după ele. O clipă de neatenție este suficientă pentru a se produce o tragedie.Dacă mergeți la o piscină dintr-un club, ștrand sau la mare, alegeți locurile care au salvamar și puncte de prim ajutor.Nu uitați de vestele de salvare, colaci sau alte accesorii plutitoare, mai ales dacă cel mic nu stăpânește foarte bine înotul.Dacă preferați să mergeți la înot în mare, lac sau un râu din împreujurimi, trebuie folosite întotdeauna vestele de salvare, chiar dacă copilul știe să înoate.Regulile trebuie să fie foate clare și pentru copii: nu se duc la apă singuri, fără un adult, nu aleargă pe marginea piscinei, sar în apă întâi cu picioarele.Chiar și copiii care sunt prea mici ca să poată vorbi înțeleg aceste reguli, deci este mai mult decât indicat să i le spuneți de fiecare dată când mergeți la plajă, fie că vorbim de mare, piscină, lac etc.Sfaturi pentru părinți de prim ajutorDacă, totuși, cu toate măsurile de siguranță, s-a produs un incident și copilul a ajuns sub apă, iată ce pași trebuie să urmați:- nu intrați în panică și scoateți copilul din apă- țineți-l în așa fel încât capul să fie mai jos decât pieptul- scoateți hainele ude și înveliți-l într-un prosop uscat și cald (sau o pătură)- sunați la urgențe sau duceți copilul la cel mai apropiat punct de prim ajutor. Chiar dacă pare că și-a revenit, este posibil să fi inhalat apă, ceea ce va duce la pereclitarea stării plămânilor).- verificați dacă respiră și dacă are puls. Dacă nu, începeți manevrele de resuscitare.