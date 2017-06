Sezonul debranşărilor de la RADET. Constănţenii renunţă pe capete la sistemul centralizat de încălzire

Sezonul debranșărilor de la RADET. Constănțenii renunță pe capete la sistemul centralizat de încălzire

Dintre asociațiile care au solicitat acest lucru, amintim Asociația nr. 399, cu sediul pe bulevardul 1 Mai nr. 331, Asociația „Căminul” (strada Vârfu cu Dor nr. 9), Asociația Bloc T8 (strada Su-ceava), Asociația IV9 și IV 10 (strada Solidarității), iar exemplele pot continua.Oamenii spun că s-au săturat de facturile mari la întreținere, iar mulți dintre ei, îndeosebi bătrânii, se află în imposibilitatea de a le mai plăti.„La acest moment, mai avem 1.200 de lei restanță din iarnă, pentru că factura a venit în fiecare lună în jur de 750 de lei. În aceste condiții, ce să plătești mai întâi și ce să mai mănânci? Noi nu mai facem față unor costuri atât de mari, așa că am vorbit cu copiii, care ne ajută să trecem pe gaze și sperăm ca iarna viitoare să reușim să ne plătim facturile la timp”, ne-a declarat Ilie Mareș, un locatar care se va debranșa în perioada imediat următoare.v v vAșadar, cei care vor să se încălzească cu ajutorul unei centrale pe gaze trebuie mai întâi să se debranșeze.„Solicitarea de debranșare se face numai la noi, în perioada 15 mai - 15 septembrie. Până acum, avem doar câteva solicitări”, a declarat, la rândul său, directorul RADET, Liviu Popa.Consumatorii care vor să se debranșeze de la sistemul centralizat de încălzire trebuie să meargă, mai întâi, la registratura regiei pentru a cumpăra o cerere tipizată necesară obținerii avizului de debranșare. Necompletarea tuturor datelor solicitate în anexele formularului, cât și neprezentarea documentelor necesare enumerate în procedura de debranșare atrage în consecință neaprobarea cererii de deconectare/debranșare.În cazul în care există debite către RADET, se respinge cererea de deconectare fără să se mai verifice restul documentelor depuse. În plus, solicitantul trebuie să primească în prealabil aprobarea deconectării atât de la Asociația de Proprietari care convoacă adunarea generală, cât și de la vecinii cu care are pereți comuni. În baza acestor aprobări obținute, se parcurge procedura din Metodologie, iar RADET Constanța verifică dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de legile în vigoare și apoi emite avizul favorabil.Ulterior, după avizarea favorabilă, solicitantul achită taxa de deconectare/debranșare, stinge datoriile față de RADET și primește împreună cu asociația de proprietari un proces verbal de constatare a deconectarii/debranșării. Acest document permite modificarea suprafeței radiante din contract și certifică debranșarea legală.v v vPentru cei care vor dori să se bran-șeze la RADET, regia și-a propus să branșeze pe cheltuiala sa orice imobil amplasat în vecinătatea rețelei de ter-moficare a municipiului. În aceste situații, se va încheia cu solicitanții un contract conform căruia noii clienți nu se vor putea debranșa mai devreme de cinci ani.Dacă o persoană va dori, totuși, să rezilieze acel contract, atunci va fi obligată să plătească regiei contravaloarea lucrărilor executate, legate de branșare.