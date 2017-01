Sezon estival de trei luni la mare? Ministrul Educaţiei, presat să prelungească vacanţa de vară

Sezon estival de trei luni la mare? Ministrul Educației, presat să prelungească vacanța de vară

Cu pregătirile pe ultima sută pentru meri pentru primirea valului de turiști care se anunță din acest week-end, pe litoral, hotelierii și-au făcut timp să stea de vorbă și cu reprezentanții Guvernului pentru a le spune ofurile. I-au convocat la mare și le-au expus problemele lor, ca și cum aceștia nu le-ar fi cunoscut, deși ei sunt cei care au făcut legile și care au stabilit cum se poate face turism în România.Legislație contradictorie, impozite uriașe, sprijin aproape zero de la stat, vacanțe școlare mult prea scurte, controale mult prea multe, drumuri proaste, programe de școlarizare prost gândite și, mai ales, lipsa unui minister sau a unei autorități care să aibă singura prioritate turismul, acestea sunt principalele nemulțumiri ale hotelierilor de pe litoral și nu numai. După ore în șir de discuții, nu s-a ajuns la nicio concluzie. Patronatele din turism s-au ales totuși cu o invitație la Parlament, unde să discute, din nou, punctual, propunerile lor.În rest, pentru sezonul estival din acest an, principala grijă a hotelierilor este scurtarea vacanței de vară. „S-a prelungit anul școlar și se simte. Ne-au luat deja zece zile din iunie, pentru că școala se termină abia săptămâna viitoare. Ne mai iau și din septembrie, pentru că vor să înceapă cursurile la începutul lunii. Noi ne străduim să lărgim capetele de sezon, să ne organizăm să atragem cât mai mulți turiști, iar ministerul Educației ne scurtează vacanțele”, a declarat Nicolae Bucovală, președintele Asociației Patronatelor din Mamaia.Prezentă la discuții, Ecaterina Andronescu a promis că îl va „băga” în ședință pe ministrul Adrian Curaj pentru a-l determina să înceapă anul școlar pe 15 septembrie. Vestea proastă a venit însă de la Anca Pavel Nedea, președintele Autorității Naționale de Turism, care a transmis că ministerul Educației refuză să ia în calcul o astfel de modifi-care. „Am trimis încă de lunile trecute o adresă către Ministerul Educației, explicând impactul major pe care îl are această vacanță de vară. Răspunsul pe care l-am primit nu a fost pozitiv, din păcate, considerându-se că educația este prioritară, nu turismului, dar că se vor gândi la aspectele semnalate de noi”, a precizat președintele ANT.Cât despre plaje și starea litoralului, reprezentanților autorităților locale li s-au plâns parlamentarilor prezenți la discuție că nu pot face mare lucru atâta vreme cât o mare parte din patrimoniul stațiunilor este în proprietatea statului, care nu a mai făcut investiții de ani de zile. „Este peste un sfert de secol de când facem dezbateri și, în ciuda faptului că am tot avut ministere peste ministere, statul român nu are niciun merit pentru dezvoltarea turismului pe litoral. Investițiile sunt exclusiv private. Tot riscul a fost al investitorilor privați, este ambiția privată. Statul nu a făcut nimic”, a declarat unul dintre investitorii de pe litoral. De aceeași părere este și primarul Mangaliei, Cristian Radu, care a dat exemplul celor șase stațiuni pe care le păstorește și unde statul nu s-a preocupat de turism. „Patrimoniul este împărțit: plajele sunt la Guvern, digurile sunt la Guvern, herghelia este a statului, lacul de la intrarea în Mangalia, care este foarte important din punct de vedere al florei și faunei, este al statului. Dar acolo nu se face nimic. Hotelurile abandonate au început să se vândă și se investește, dar tot de la privați”, a mai spus primarul Mangaliei.