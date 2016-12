Serviciile poştale, şi scumpe şi proaste

Serviciile poștale, și scumpe și proaste

Un român cheltuiește în medie 87 de lei pe an pentru servicii poștale. Cele mai recente studii realizate de ANCOM în rândul utilizatorilor de servicii poștale din România arată că persoanele fizice au cheltuit anul trecut în medie 87 de lei pentru astfel de servicii, cu o medie de 106 lei pe an în mediul urban și 56 de lei pe an în mediul rural, în timp ce persoanele juridice au cheltuit, în medie, 3.400 de lei pe an pentru aceleași servicii.Potrivit reprezentanților ANCOM, atunci când aleg furnizorul de servicii poștale, utilizatorii persoane fizice din România se ghidează după tarifele practicate de furnizori, viteza de livrare, siguranța trimiterilor și respectarea timpilor de livrare, în timp ce persoanele juridice acordă mai multă atenție gradului de acoperire teritorială, siguranței trimiterilor și termenelor de livrare.Aproape jumătate (45 la sută) dintre expeditorii de scrisori persoane fizice ar fi dispuși să plătească dublu dacă, la nivel național, scrisoarea ar ajunge în aceeași zi, iar o treime (37 la sută) dintre aceștia ar fi dispuși să plătească dublu dacă un colet expediat la nivel național ar ajunge a doua zi.Majoritatea utilizatorilor de servicii poștale persoane fizice apreciază că următoarele caracteristici ar trebui să se regăsească în oferta tuturor furnizorilor de servicii poștale: sisteme de notificare privind data și ora livrării sau stadiul livrării, verificarea coletului la livrare, precum și asumarea răspunderii furnizorului pentru întârzierea livrării. Totodată, trei din patru utilizatori persoane fizice consideră că este necesar ca furnizorii de servicii poștale să informeze destinatarii telefonic sau prin e-mail în legătură cu data și ora livrării.