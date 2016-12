Servicii financiare şi bancare la oficiile poştale

Servicii financiare și bancare la oficiile poștale

În curând, la oficiile poștale am putea avea parte și de servicii bancare și financiare. Compania Națională Poșta Română a demarat negocierile cu o bancă în vederea încheierii unui acord bilateral privind vânzarea de servicii bancare și financiare în cadrul oficiilor poștale Poșta Română și sub brandul „Poșta Română”. „Odată cu lansarea unui portofoliu de servicii financiare distribuite sub brand-ul propriu, Poșta Română va deveni, în următorii ani, unul dintre principalii jucători pe piața românească a serviciilor bancare. Ne propunem ca acest parteneriat să înlesnească accesul la serviciile bancare și financiare pentru toți cetățenii români și să genereze o sursă solidă de venit pe termen lung pentru companie. Completarea actualei oferte de produse și servicii a Poștei Române cu servicii financiar-bancare face parte din strategia pe termen mediu și lung asumată de acționarii companiei. Este un proces probat cu succes de alte administrații poștale naționale europene, iar Poșta Română nu va face excepție de la acest trend. Ne așteptăm ca «Poșta Ro-mână Servicii Financiare» să impacteze major piața bancară, în perspectiva dezvoltării economice și sociale a României”, a explicat Alexandru Petrescu, directorul executiv al Companiei Naționale Poșta Română. Prin diversificarea propriilor activități, Poșta Română are ca obiectiv, pe de o parte, extinderea propriei baze de clienți, iar pe de altă parte promovarea incluziunii financiare, ajungând în zonele geografice cele mai îndepărtate alături de un partener care are o lungă istorie pe piața financiară și bancară europeană.