Separaţi de părinţi, din cauza sărăciei!

asta e o ticalosie

de ce sa separi copii de parinti? Si ce viitor le pregatiti? Le dati mincare si haine cat sunt mici, tinindu-i in regim de penitenciar si tolerand retelele lor de mafioti minori si prostituate, dupa care la 18 ani le dati un sut in dos si ii trimiteti -fara un sfant, fara o meserie- in strada! Ticalosii in lant. Legea trebuie modificata. In cazuri sociale, statul trebuie sa dea ajutor social familiei, sa ofere loc de munca parintilor. Nu sa desparta familia! Doar in cazurile unde sunt probleme deosebite, trebuie sa se ia copiii. Iar aceste cazuri sunt foarte clare: pedofilie, nebunia parintilor, schigiuirea copiilor. Nici daca un parinte -sau ambii- sunt alcoolisti, nu e voie sa fie luati copiii definitiv. Parintii (parintele) vor fi dusi la dezalcoolizare si copiii tinuti doar pe perioada tratamentului, dupa care vor fi redati familiei. Ati facut legi cu dosul si ati angajat oameni pe care ii doare-n pix de copii! Ar trebui ca toti cei angajati in domeniu sa aibe cel putin 2 copii acasa. Sa dovedeasca faptul ca iubesc copiii si se pricep la cresterea lor! Cum protejeaza statul familia, daca profita de greutatile financiare -sau de alta natura- si rupe familia? Ticalosii in lant!