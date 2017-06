Semnal de alarmă la Constanţa. Măsuri disperate pentru a asigura sânge bolnavilor din spital

Semnal de alarmă la Constanța. Măsuri disperate pentru a asigura sânge bolnavilor din spital

Începând de luna viitoare, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) vine în întâmpinarea constănțenilor cu noi măsuri, care au ca principal scop, creșterea numărului de donatori de sânge. „La acest moment, încercăm să identificăm noi soluții. Tocmai de aceea, vom merge din iunie pe ideea de programări pentru persoanele care vor să doneze, nu pot pleca de la serviciu și vor să facă acest lucru. Ca urmare, există posibilitatea de programare a grupurilor de 15-20 de persoane, la solicitarea acestora. Mai mult decât atât, putem stabili de comun acord un program de recoltare, în afara programului obișnuit din cursul săptămânii. În plus, vom menține pro-gramul de week-end, iar o sâmbătă pe lună vom avea centrul deschis, tot pentru a ajuta donatorii și pacienții”, a declarat pentru „Cuget Liber”, șeful CRTS, dr. Alina Dobrotă.Aceasta a precizat că județul Constanța este singurul din țară care, de un an de zile, are deschis și sâmbăta pentru donatori. Problema este ca populația să fie mai deschisă ideii de donare și să se gândească neapărat, că în acest fel își pot ajuta semenii aflați în suferință.Spre exemplu, ieri, din cele peste 50 de persoane au putut dona doar 47, iar pentru a se putea acoperi toate cerințele, este nevoie de minim de 50-60 de pungi recoltate, deci 60-70 de oameni ar trebui să treacă zilnic pragul Centrului de Transfuzii, pentru că dintre aceștia 10%-15% nu pot dona.Prin urmare, instituția nu are sânge suficient, încât să poată avea diversitate de componente sanguine, mai ales având în vedere că la nivelul județului nostru există numeroase servicii clinice utilizatoare de tratamente transfuzionale pentru patologiile lor, dar și de componente sanguine diverse, nu doar eritrocite sau plasmă.În aceste condiții, pentru a crește numărul de componente trombocitare pe care cadrele medicale le fac în centru, este nevoie de un număr mai mare de persoane care să revină apoi la donare. „Din păcate, aceste trombocite sunt valabile doar cinci zile și avem o supraveghere permanentă a disponibilului și a cererilor. Acesta este și motivul pentru care am decis ca și vineri, 2 iunie, să ținem deschis centrul, pentru că, dacă acesta nu ar fi deschis, ar expira valabilitatea trombocitelor și nu am mai avea ce trimite la bolnavi. Trebuie precizat și că noi depindem mult de gestionarea situației la nivelul spitalelor, care ar trebui să facă în timp util, rațional, și cu eficacitate, solicitările și utilizările, noi depinzând de donatorii care vin în zilele respective”, a explicat dr. Alina Dobrotă.În prezent, cele mai mici rezerve de sânge sunt pe grupa 0 negativ, acestea situându-se la nivelul stocurilor de urgență.Desigur, rezervele sunt reduse și pentru că sunt folosite și la persoane cu alte grupe de sânge, nu doar pentru cei care au grupa 0. În plus, se impune mărirea stocurilor, în condițiile în care este nevoie de sânge și pentru a putea sprijini și Bucureștiul, o parte dintre aceste produse fiind trimise acolo, în principal, pentru bolnavi din județul Constanța, care se internează în capitală și nu numai.Șeful CRTS este de părere că județul Constanța are o populație suficient de mare de potențiali donatori, important fiind însă ca oamenii să și dorească să doneze și să fie convinși că procedura de recoltare și tot instumentarul sunt de unică folosință.v v vDonatorii trebuie să știe că pentru a dona, trebuie să aibă maxim 65 de ani. O altă condiție, impusă prin lege, este ca ei să nu fi suferit de hepatită, TBC, sifilis, ulcer, epilepsie, diabet zaharat sau boli de inimă. În privința avantajelor pe care oamenii le au de pe urma donării, acestea au rămas neschimbate. Ca și până acum, donatorii vor primi șapte tichete de masă, o zi liberă la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariați sau o zi scutire de la frecvență în ziua donării în cazul elevilor, studenților și militarilor. În plus, li se decontează cheltuielile de transport în comun între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se efectuează donarea de sânge.