Semn de sărăcie. Bătrânii împrumută bani pentru lemne, cripte şi murături

Cânti fals.Esti pe langa subiect

Saracia e buna,domnule.Guvernul/primarul care nu are saraci sa-si doreasca.Guvernul/primarul care are saraci,sa-i inmulteasca ! Saracia sa traiasca ! Imi amintesc, cu mandrie patriotica si revolutionara,cum plangea Mazare pe umerii saracilor la clubul pensionarilor.Aducea si televiziunea ca sa-i dea lacrimile pe post.Cate lacrimi a varsat omul asta.Imi amintesc cum plangea el in cluburi si apoi se urca suparat in jipan ca sa mai boceasca si la vila lui inchiriata pe malul lacului Siutghiol.Ce vremuri,domnule,ce vremuri ! Ati vazut ? Un primar sarac la sarac trage.Ca d'aia alegem noi primari saraci cu duhul.Numai omul din popor,numai un revolutionar,asa ca el, intelege ce este in sufletul unui sarac.Nici nu a plecat bine Mazare,ca Fagadau a si dat o fuga in clubul pensionarilor.Este adevarat,Fagadau nu a plans pe umerii saracilor dar i-a pupat parinteste pe frunte.Saracul nostru,stapanul nostru ! Primarul care are saraci,sa-i inmulteasca ! Saracia sa traiasca ! Domnu' de la PSD sa-i ocroteasca !

Guvernul corupt al ilustri romanii sa scoata legea de eutanasiere a bosorogilor pe motiv de saracie, traiesc numai si numai cei cu pensii speciale...