SELGROS a sărbătorit Ziua Pământului printr-o acţiune de ecologizare

SELGROS a sărbătorit Ziua Pământului printr-o acțiune de ecologizare

Angajații SELGROS CASH&CARRY au sărbătorit, ieri, Ziua Pământului printr-o acțiune de ecologizare a Parcului Central din orașul Techirghiol. Ei au fost ajutați de elevii de la Liceul Teoretic Emil Racoviță, din oraș. Pentru munca depusă, copiii au fost răsplătiți cu un picnic copios și câte un rucsac cu dulciuri. SELGROS CASH&CARRY a continuat și în acest an tradiția de a organiza primăvara acțiuni de ecologizare. În acțiune s-au implicat angajații magazinului SELGROS, din Constanța, alături de elevii de la liceul din Techirghiol. „SELGROS intenționează ca, alături de copii ai Liceului Emil Racoviță Techirghiol, să facă orașul mai curat, implicându-se astfel în astfel de acțiuni din convingerea că mediul în care trăim merită mai multă grijă din partea tuturor și, totodată, pentru a sărbători Ziua Mondială a Pământului”, a declarat Cristi Onica, șef Relații Publice la magazinul SELGROS Constanța. Angajații SELGROS și copiii din Techirghiol au strâns toate ambalajele din parc, au măturat și au vopsit bordurile. Nu este pentru prima oară când compania SELGROS desfășoară o acțiune care are drept scop responsabilizarea socială. Compania susține cu fonduri sau cu produse fundații și organizații non-profit, în toată țara. De asemenea, are proiecte în desfășurare cu organizații studențești, prin intermediul cărora oferă cursuri non-formale de pregătire a tinerilor.