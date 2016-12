Șeful ANPC, Marius Duncă, demis în urma tragediei din clubul Colectiv

Ştire online publicată Marţi, 03 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a decis eliberarea din funcție a președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Marius Alexandru Dunca.Totodată, șeful Guvernului a decis eliberarea lui Marcel Bogdan Pandelică din funcția de secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și numirea acestuia în funcția de președinte al ANPC.Cele trei decizii au fost publicate marți în Monitorul Oficial.O echipă a Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor s-a deplasat joi, cu o zi înainte de incendiu, la clubul Colectiv din București, însă nu a putut efectua controlul, a precizat Marius Dunca, președintele ANPC, la Realitatea TV."Noi nu am verficat nimic, pentru că nu am putut face un cotrol. A fost o sesizare venită din partea unei doamne doamnă, care a sesizat o neconcordanță între prețuri. S-a deplasat o echipă de la Comisariatul principal București la fața locului, dar acolo nu am găsit niciun reprezentant legal", a declarat Dunca."Cu siguranță (echipa, n. red) a intrat în club. Am găsit o persoană și am lăsat o invitație, nefiind niciun reprezentant legal, neexistând registrul unic de control... Pentru că noi nu putem efectua un control daca nu ne înscriem în registrul unic de control, unde trecem data, ora, locul", a adăugat Dunca, precizând că reprezentanții ANPC au lăsat, totuși, "o invitație" prin care solicita prezentarea de către administratorul localului a mai multor acte, printre care Certificatul de înregistrare, documentul de identitate, ștampila societății și Registrul unic de control."Vineri, în ziua în care s-a produs incendiul, reprezentantul legal al operatorului economic trebuia să vină la ANPC și nu a venit, nu s-a prezentat cu aceste documente", a arătat el.Totuși, președintele ANPC a subliniat că echipele Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor nu pot face decât "verficarea legalității de funcționare": "Noi cerem certificat constatator prin care ne spune codul CAEN și în ce domeniu are autorizație de funcționare", scrie realitatea.net