Secţiile de obstetrică-ginecologie ale Spitalului Judeţean Constanţa vor intra în reparaţii capitale

Secțiile de obstetrică-ginecologie ale Spitalului Județean Constanța vor intra în reparații capitale

Pereți plini de igrasie, saloane în care bate vântul, dar invadate de gândaci, paturi rupte și lenjerii pătate, acestea sunt condițiile în care stau, în prezent, femeile și bebelușii în cele două secții de obstetrică-ginecologie ale Spitalului Județean de Urgență Constanța. Etajele șase și șapte, unde funcționează secțiile respective, arată mai mult a spital de campanie decât ca făcând parte dintr-un spital județean, al doilea ca mărime din țara noastră. Plângerile femeilor internate aici, ale mămicilor care erau nevoite să stea toată noaptea treze ca să-și păzească nou-născuții de gândaci, au curs ani la rând fără a fi prea mult luate în seamă. S-au mai făcut cârpeli pe ici pe colo, s-a mai dat un var pe pereți, s-a mai făcut o dezinsecție, dar reparații capitale nu s-au făcut niciodată. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Constanța este însă hotărâtă să schimbe aspectul celor două secții și să ofere condiții decente pentru paciente. Managerul SCJU, Dan Căpățână, a anunțat, ieri, că sectorul de obstetrică-ginecologie va intra, în curând, în reorganizare majoră, în scopul reabilitării complete. „Am avut deja două ședințe, cu șefii și medicii de pe cele două secții, pentru a vedea cum vom putea face această reorganizare totală. Este clar că va fi nevoie să mutăm. Fiecare secție va fi făcută de la un capăt la altul. Nu ne facem doar că dăm cu var pe pereți. Este vorba despre o reabilitare completă”, a declarat managerul. Rezerve dotate la cele mai înalte standarde Reparațiile capitale ale celor două secții vor cuprinde înlocuirea instalațiilor, electrice și sanitare, înlocuirea tâmplăriei ferestrelor și recompartimentarea spațiului. „Se vor achiziționa echipamente medicale într-o oarecare proporție, dar, mai ales, ne vom axa pe echipamentele hoteliere, astfel încât să le putem oferi pacientelor condiții optime de conform. Când am venit la conducerea spitalului mi-am făcut un plan. La primul punct se afla reabilitarea urgenței, pe care aproape am realizat-o, apoi reabilitarea secțiilor de obstetrică-ginecologie, iar pe locul al treilea pediatria. Este inuman cum se desfășoară nașterile în Spitalul Județean Constanța, al doilea ca mărime din țară, și sunt inumane condițiile oferite pentru mamă și copil”, a precizat managerul Dan Căpățână. Rezervele vor fi dotate la cele mai înalte standarde, iar mămicile vor putea sta în aceeași cameră cu bebelușul. De asemenea, conform indicatorilor europeni, ar trebui redus numărul de paturi, pentru ca în fiecare secție să rămână maximum 60 de locuri. De asemenea, se vor aloca, în spații separate, paturi pentru ginecologie și paturi pentru obstetrică. În prezent, în cele două secții sunt câte 75 și 65 de paturi. În perioada următoare se vor elabora planurile de reabilitare, după care se va stabili care sunt sumele necesare pentru efectuarea lucrărilor. Acestea nu vor începe însă mai devreme de jumătatea acestui an. Tensiuni între medici și conducerea spitalului Decizia managerului de a reabilita secțiile de obstetrică-ginecologie, deși așteptată de ani de zile de medicii de specialitate care lucrează aici, a generat, totuși, oarece tensiuni între aceștia și conducerea spitalului. „Medicii au primit ideea, la început, cu reticență, dar, ulterior, i-am asigurat că vom face toate lucrurile numai consultându-i”, a precizat Dan Căpățână. Constatarea managerului că cele două secții arată jalnic și „sunt pline de jeg” a stârnit însă nemulțumirea doctorilor. „Dacă managerul spune că este așa ceva în spitalul pe care îl conduce înseamnă că ar trebui să-și dea demisia”, a replicat medicul Mircea Cucu.