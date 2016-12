Secretul succesului în căutarea jobului perfect

Proaspăt ieșiți de pe băncile facultăților, mulți tineri sunt nevoiți să lucreze, cel puțin temporar, pe posturi care nu au legătură cu pregătirea lor. Interesați să câștige un ban și să se întrețină, puțini sunt cei care își permit luxul de a căuta și a aștepta jobul perfect. Așa se face că licențiații în drept ajung chelneri, iar licențiatele în limbi străine sunt recepționere la hotel. Potrivit unui studiu recent, numărul tinerilor care reușesc să se angajeze după absolvire a scăzut dramatic, iar tinerii se îndreaptă către joburi pentru care sunt supracalificați sau aleg să emigreze. Absolvenții care vor să evite șomajul pe termen lung, situație în care se află 30 la sută din tinerii sub 25 de ani din România, sunt sfătuiți de specialiștii în resurse umane să înceapă de oriunde, chiar dacă primul job este sub nivelul lor de pregătire. Tocmai pentru a veni în întâmpinarea acestora, la Constanța se desfășoară, pentru două zile, Târgul de Cariere. „Este prima ediție a evenimentului la Constanța și unii angajatori au fost puțin mai reticenți, dar am reușit să aducem 14 expozanți, care oferă peste 150 de locuri de muncă. Este vorba des-pre posturi destinate absolvenților de studii superioare, în domenii precum inginerie, servicii, automobile, extracții petroliere, consultanță financiară. Sunt poziții de la entry level până la management”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Andrei Peter, organizatorul târgului.Sfaturi de la specialiștiEvenimentul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, în căutarea primului job sau care vor să facă o schimbare. Experiența nu este o condiție, dar, cu siguranță, este un avantaj. Mai mult decât atât, participanții, pot primi feedback pe CV la fața locului, din partea unor specialiști în carieră. „Tinerii au ocazia de a interacționa direct cu angajatorii. Se poartă discuții și chiar dacă pentru moment nu este un post deschis pentru pregătirea solicitantului, CV-ul său rămâne în baza de date și va putea fi recrutat ulterior. În plus, pot par-ticipa gratuit la Atelierul de cariere, unde vor avea loc seminarii despre pașii în căutarea carierei dorite și tehnici de redactare a unui CV”, a mai adăugat organizatorul târgului.Voluntariat pentru a fi recrutat„Am terminat Facultatea de management, dar până acum nu am reușit să mă angajez decât ca vânzător într-un magazin de haine. Este un început și sper ca să promovez cât mai curând, dar mi-ar plăcea să-mi folosesc toate cunoștințele și să-mi demonstrez adevărata mea valoare”, ne-a povestit Andreea Ioan, din Con-stanța. Fata are 24 de ani și este în căutarea jobului mult visat. Specialiștii în resurse umane sunt de părere că tinerii cu studii superioare au șanse mari să-și găsească un loc de muncă potrivit atunci când sunt dispuși să învețe secretele meseriei încă de pe băncile școlii și atunci când demonstrează că sunt implicați. „Atât timp cât excelează de pe băncile școlii, din fa-cultate, cât sunt implicați, fac practică, voluntariat și sunt dispuși să învețe au șanse mari să fie recrutați de angajatori serioși și prestigioși. Trebuie să fie determinați, interesați, chiar să facă muncă de voluntariat, la început, și vor avea ulterior de câștigat”, a mai adăugat Andrei Peter.