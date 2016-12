Se schimbă traseele autobuzelor Sirena şi Delfinul din Mamaia

1

Inca un lucru bine facut

In urma cu o saptamana ati scris un articol pe aceiasi tema ,insa comentariile au disparut .Repet ce am scris si a fost sters aceste linii de autobuze nu ajuta cu nimic pe constanteni si turisti -aceste trasee nu fac decat sa consume motorina degeaba iar la toamna ne vom trezi cu bilete mai scumpe pentru a acoperi gaura facuta.O linie directa Gara via Lapusneanu Mamaia care sa circule la un interval de cel mult 10 minute multumea pe toata lumea . Directorul ratc spunea saptamana trecuta :"Cele două linii estivale fac legătura cu alte linii principale RATC, astfel încât accesul este rapid, chiar dacă se schimbă două autobuze". Gresit domnule Tanase ,se vede ca nu mergeti cu autobuzul, locuitorii din zona CET ,Medeea ,Bratianu,Inel 2, Coiciu ,Palas,adica jumatate din oras ,trebuie sa schimbe trei linii de autobuz pentru a ajunge in Mamaia.