Se reabilitează parcul de la Primărie. Cum va arăta zona, la anul

Parcuri si biserici

De parcuri si biserici lasati- i pe altii sa se ocupe.Voi,Primaria nu ati vazut in viata voastra cum arata un parc adevarat si nu intelegeti cate dimensiuni are o biserica.Vai,mama voastra de prosti.Ar fi bine sa puneti un lacat pe usa Primariei,nu va pricepeti la nimic,sunteti amatori.O suprafata cu iarba(mereu uscata),pomi si fantani arteziene(fara numar....fara numar...) nu se numeste parc.Constanta nu are niciun parc adevarat.Plecati naibii de acolo ca pierdem vremea si banii cu voi,cu bisnitarii din Primarie.Nu vad niciun urbanist pe acolo.Doamna Merla..programe...axa prioritara..doamna Merla..si iar merla.Cu bisericile ati desavarsit ce au inceput comunistii, ca doar sunteti urmasii lor.Le-ati transformat in tarabe.O biserica inseamna mai mult decat 4 ziduri si o cruce in varf.Voi nu intelegeti ce inseamna o biserica.Sa va fie rusine ! Comunistii au ascuns bisericile printre blocuri,voi ati desavarsit "creatia" lor.Ati pus biserici in intersectii aglomerate,in semafor,pe trotuar,in benzinarii,in foste parcari auto,in statii de autobuz,pe unde v-a taiat capul ala sec.Sa va dau numai un exemplu,numai unul.Biserica "Adormirea Maicii Domnului",lacas istoric si sfant,o bijuterie arhitectonica ati sufocat-o cu un mall.I-ati inchis vederea,ati ascuns-o printre tarabe si magazine si in plus ati pus si de o parcare cu plata chiar sub zidurile ei.(nu stiu daca mai exista,parcarea).Am vazut o biserica langa ghena de gunoi a unui bloc cu 8-10 etaje,acolo unde arunci pisici moarte.Cand duci gunoiul si pisica la tomberon,iti faci si o cruce cu mana dreapta.Hai plecati,mai amatorilor,inteligentilor.Sictir !