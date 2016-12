Se luptă cu disperare pentru casă. Au chemat banca în instanţă!

Se luptă cu disperare pentru casă. Au chemat banca în instanță!

Sute de constănțeni se judecă cu băncile care ar fi trebuit să le facă viața mai ușoară și să-i ajute să-și cumpere o casă.Cei mai mulți reclamă clauze abuzive în contractele de credit, din cauza cărora au ajuns să-și ducă tot salariulla bancă și tot să nu-și poată acoperi datoria.Potrivit unor date oficiale, în prezent, băncile au, în total, aproape 2.500 de dosare pe rol. Aceste dosare vizează fie clauzele abuzive, fie denominarea.„Este o perioadă de foc pentru bănci și consumatori. Părerea noastră este că peste 90 la sută din procese se vor încheia în prima instanță, la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie”, este de părere avocatul Marius Coltuc.Există speranțe că mare parte din procese vor da câștig de cauză clienților, și nu băncilor.„Simt că banca îmi bagă mâna în buzunar în fiecare lună. Mi-am asumat acest credit, sunt conștient că are un preț și că trebuie să plătesc o dobândă, dar nu pot să stau cu mâinile în sân și să văd că banca se folosește de tot felul de tertipuri pentru a-și mări veniturile, fără să-i pese că ia în permanență bani de la gura copiilor mei. Am depus o plângere care mi-a fost admisă, am consultat un avocat care mă va reprezenta în proces și am avut deja o primă amânare. Evident, banca se folosește în continuare de tertipuri pentru a amâna răspunderea în fața legii. Dar nu ne va descuraja și vom merge mai departe, până când ni se va face dreptate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Chivu, din Constanța. Bărbatul se judecă cu banca la care are o ipotecă, pe care o acuză de clauze abuzive, pe baza cărora dobânda la creditul contractat a crescut periodic, aproape dublându-se în patru ani.Invitație la negocieriLa rândul său, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor invită băncile la negocieri cu clienții cu credite în franci elvețieni. Cele șapte bănci invitate sunt Raiffeisen, Volksbank, Bancpost, Piraeus Bank, Banca Românească, OTP și Credite Europe Bank.Întâlnirile vor fi găzduite de ANPC, care își asumă rolul de mediator în negocieri, prima etapă fiind programată pentru 2 - 7 aprilie, iar discuțiile se vor derula cu câte două bănci zilnic.„Luăm rolul de mediator, facem invitație tuturor băncilor și trag un semnal de alarmă să fie mai deschise, să colaboreze cu clienții, consumatorii care nu-și mai pot plăti ratele din cauza creșterii cursului, fie euro, franci elvețieni sau dolari”, spune Marius Dunca, președintele ANPC.