Se lansează ghidul practic de abordare a bolii obstructive cronice de plămâni

Ghidul practic a fost conceput în scop strict informativ și educațional și include 12 chestionare și 15 scale care pot fi completate de către pacienți și aplicate de medici, grupate în șase secțiuni majore: screening, dispnee, simptome generale BPOC, impactul simptomelor și calitatea vieții.Ghidul se adresează clinicilor, fiind util în evaluare pacienților cu BPOC și are un format practic, atractiv și foarte accesibil. Includerea unor întrebări simple în timpul interviului clinic și aplicarea scalelor și a chestionarelor validate pentru pacienții cu BPOC au o contribuție importantă în managementul afecțiunii, arată specialiștii.„Pentru pregătirea generațiilor viitoare de medici, dar și pentru tinerii medici rezidenți și specialiști, Ghidul de chestionare și instrumente de lucru utile în BPOC trebuie să reprezinte o lucrare de referință, iar editarea acestui material vrem să arate interesul continuu al Societății Române de Pneumologie în pregătirea și educația medicală continuă a membrilor societății, totul având ca deziderat îngrijirea conform standardelor a pacientului cu afecțiuni pulmonare”, a declarat prof. as. dr. Ruxandra Ulmeanu, președintele Societății Române de Pneumologie.„Acest reprezintă un ajutor deopotrivă pentru profesioniști și pentru pacienți. Cartea prezintă scalele și chestionarele utilizate cel mai frecvent pentru pacienții cu această boală, fiind foarte folositoare pentru clinicieni și în scop de cercetare. În domeniul sănătății respiratorii trebuie luată în considerare variabilitatea simptomelor și impactul acestora asupra calității vieții, pentru a putea stabili și ajuta tratamentul pe termen lung al BPOC” a declarat prof. dr. Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie 2014-2016.Ghidul este alcătuit și dintr-un scurt istoric al dezvoltării fiecărei scale sau chestionar prezentat, alături de metodele de aplicare și modul de interpretare al acestora, respectiv avantajele și dezavantajele asociate. Starea de sănătate și calitatea vieții în legătură cu starea de sănătate sunt importante în evaluarea simptomelor și a impactului lor, raportat la pacienți. Acestea necesită evaluarea cu ajutorul unor instrumente specifice, din mai multe domenii.Totodată, screening-ului îi este dedicată o secțiune importantă în cadrul Ghidului, deoarece identificarea BPOC în fazele incipiente ale bolii este importantă în vederea aplicării măsurătorilor de întrerupere a fumatului și instruirea managementului farmacologic și non-farmacologic al bolii, înainte ca pacienții să prezinte simptome și boala să se agraveze, se arată în Ghid.În carte se mai evidențiază și bazele evaluării clinice a dispneei, cel mai important simptom pe care îl percep pacienții cu boli respiratorii cronice. Evaluarea este necesară în vederea determinării cauzelor simptomelor, în înțelegerea impactului dispneei asupra individului și în stabilirea unui plan adecvat de management. Pentru evaluarea dispneei sunt utilizate scale clinice, completate de către pacienți sau medici, și scale psiho-somatice, mai specifică Ghidul. Specialiștii afirmă că, în luarea celor mai bune decizii terapeutice, sau pentru îmbunătățirea rezultatelor terapeutice ale pacienților cu BPOC, evaluarea corectă a simptomelor este esențială.Ghidul mai cuprinde și Chestionarul de evaluare a funcției pulmonare, Scala MRC, Instrumentul BDI/TDI de evaluare a dispneei, Scala Borg modificată, Chestionarul BFI de evaluare a fatigabilității, evaluarea impactului simptomelor BPOC, Scala LACDL, Scala de evaluare a impactului tulburărilor de somn în astm și BPOC, Scala Jenkins de evaluare a somnului, Chestionarul de evaluare a activităților matinale zilnice, Chestionarul de evaluare a simptomelor toracice generale, Scala de evaluare a anxietății și depresiei etc.Ghidul vine în ajutorul medicilor tineri și al tuturor profesioniștilor din domeniul medical, pentru practica curentă.Scopul acestui Ghid practic este unul strict informativ și educațional, iar utilizarea scalelor și chestionarelor trebuie să respecte drepturile de autor. De aceea, pentru fiecare chestionar sau scală prezentate sunt precizate informații suplimentare despre drepturile de autor și posibilitatea de utilizare în situația în care se dorește aplicarea în scop de cercetare.Evenimentul de lansare a Ghidului practic face parte dintr-o manifestare mai amplă, dedicată bolilor respiratorii, care este organizată de Secțiunea 9G – Noua Generație a Societății Române de Pneumologie și Societatea Române de Pneumologie și care va are loc între 27-29 aprilie 2017 la București.Publicația este realizată de Societatea Română de Pneumologie cu sprijinul AstraZeneca.