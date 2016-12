SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CONSTANŢA. Şi-au trântit un HOTEL chiar pe proprietatea vecinului!

SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CONSTANȚA. Și-au trântit un HOTEL chiar pe proprietatea vecinului!

O familie din Constanța se luptă de ani de zile să oprească ridicarea unui hotel pe o bucată din terenul proprietate personală. În ciuda tuturor demersurilor, dar și a hotărârilor judecătorești, vecinii care au încălcat hotarul nu vor nici să dărâme construcția care depășește limita, nici să-i despăgubească pe cei cărora le-au luat pământul. Au tărăgănat procesele ani la rând și consideră că ei sunt, de fapt, o victimă a acestor procese.Familia păgubită vrea ori să fie demolată construcția, pentru a-și putea ridica propria casă, ori vecinul să le cumpere tot terenul, la prețul din anul când l-au achiziționat. „Noi am cumpărat terenul în plin boom imobiliar. Ne doream să ne construim o casă cu unul din copiii noștri. Am făcut proiectul, am luat autorizații, tot ce trebuie și, când să începem construcția am observat că vecinul nostru, care își construia un hotel, a intrat abuziv pe terenul nostru, a scos stâlpii care delimitau proprietatea și a ridicat clădirea. Spatele imobilului, cu balcoanele, casa scării și centralele termice se află pe terenul nostru. Și nu o spunem doar noi, proprietarii, ci și instanța”, ne-a povestit Stela Moroșan. După procese și recursuri, Curtea de Apel Constanța a dat în luna octombrie 2012 o hotărâre definitivă și irevocabilă pentru demolarea porțiunii din clădire care intră pe terenul familiei Moroșan. Nici până în ziua de astăzi, această hotărâre nu a fost pusă în aplicare de executorul judecătoresc.„Am sesizat încă de la început că o parte a fundației ajungea pe terenul nostru. Am luat legătura cu vecinul, dar ne-a ignorat. Apoi am sesizat Inspectoratul de Construcții care a și dispus revizuirea bornelor de repere. Nu s-a făcut nici lucrul acesta. Ulterior, am obținut o sentință de sistare a lucrărilor până la soluționarea litigiului. Dar nici aceasta nu a fost respectată. Au continuat construcția și au făcut chiar și niște anexe pe terenul nostru”, ne-a explicat și Constantin Moroșan.Expertizele efectuate și prezentate în instanță arată clar că ambele expertize, atât cea de specialitate topografie, cât și cea imobiliară, au conclu-zionat că terenul familiei Moroșan este ocupat nu doar de proiecția balcoa-nelor, ci de construcții edificate pe o suprafață de 116,09 metri pătrați. Inițial, apărarea familiei Arău, proprietara Hotelului Austin, a invocat faptul că lățimea străzii DE570, care este în fața imobilului, a fost modifi-cată, printr-un plan urbanistic zonal, de la șapte metri liniari, la patru metri liniari, justificându-se astfel retragerea către terenul familiei Moroșan. Însă această motivație a fost contrazisă de planul parcelar, din care reiese că la data dobândirii proprietăților lățimea acestei străzi era tot de patru metri. Iată ce se menționează în sentința din luna octombrie 2012: „Cât pri-vește reaua credință a pârâților la momentul edificării construcțiilor a căror desființare a solicitat-o, aceasta rezultă din faptul că, încă de la momentul începerii lucrării, au cunoscut sau, cu minime diligențe, ar fi putut cunoaște că edifică pe un teren ce nu le aparține. Relevantă în aprecierea poziției pârâților este și ati-tudinea pe care aceștia au înțeles a o adopta față de sentința civilă din 1 august 2007 pronunțată de Judecătoria Constanța prin care s-a dispus obligarea lor la sistarea lucrărilor de construire (aflate în acel moment la stadiu de fundație) până la solu-ționarea irevocabilă a cauzei pendinte. În disprețul total al hotărârii men-ționate, pârâții au continuat edificarea lucrărilor a căror sistare se dispusese irevocabil încă de la un moment în care acestea se aflau într-un stadiu incipient de execuție. În prezent, imobilul este finalizat, iar pârâții continuă a edifica alte construcții, anexe celei principale, încălcând tot mai mult din proprietatea reclamanților”.Curtea de Apel a dat apoi sentința definitivă și irevocabilă pentru demolarea construcției care se află pe te-renul familiei Moroșan. „Curtea obligă pârâții să lase reclamanților în deplină proprietate și liniștită posesie terenul în suprafață de 116,09 metri pătrați. Curtea obligă pârâții să demoleze lucrările construire sau care au proiec-ție pe terenul proprietatea reclamanților. În caz de neexecutare a obligației de demolare, autorizează reclamanții să demoleze lucrările pe cheltuiala pârâților”, se precizează în decizia civilă.Cu toate acestea, terenul nu a fost eliberat nici până în ziua de astăzi. „Din păcate nu s-a rezolvat nimic. Executorul judecătoresc a tot tără-gănat punerea în aplicare a deciziei. Ni s-a spus că acestea sunt proce-durile, dar totuși este vorba de aproa-pe un an de zile. Între timp, am înțeles că vecinii noștri au tot umblat pe la cadastru, vor să scoată alte hârtii. Ne întrebăm dacă nu cumva li se lasă timp să-și pregătească altă documentație”, ne-a mai spus Constantin Moroșan. Contactată telefonic, Aurica Stere a refuzat să comenteze situația: „Noi am construit ceva frumos, am creat locuri de muncă, nu e adevărat tot ce se spune. Nu am ce să comentez”.