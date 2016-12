Se închide supermarketul Real Constanţa Sud. Toate produsele se vând la jumătate de preţ

5

real

Ce au făcut practic cei de la Real la Oradea? În momentul în care au început campania de soldare, au scumpit automat toate articolele care au intrat la promo. De exemplu, mi-am pus ochii pe un set de difuzoare auto, Sony Xplode, 400 W, 17 cm diametru etc.. Vineri, cu o zi înainte să între la promoție, costau 199 RON. Asta era suma ce trebuia să o achit în acel moment pentru a le lua acasă. Dar eu, băiat inteligent, am așteptat reducerea. Cu toate că am sperat, sau mai degrabă am visat la o reducere de 50%, cei de la Real au avut o altă părere și au acordat o reducere, întregului raion da altfel, de 20%. Lucru care e destul de ok în principiu.. Adică, după calculele mele, din 199 RON, reducere 40 RON.. tot era ceva.. Problema e că, sâmbătă, ziua în care s-a dat drumul la soldare, dintr-o dată, setul meu de difuzoare nu mai costa 199 ca în seara trecută ci era 239 RON, sumă la care se aplica 20% reducere. Cele mai tari sunt cele cu 50% reducere. Dacă un pachet de stafide era în mod normal 2,20 RON, peste noapte s-a scumpit la 3,49 Ron ca să i se aplice o reducere de 50%. Trebuie să recunoaștem că o anumită reducere există.. Dar nici pe departe una de 50%. Partea cea mai aiurea e că nici măcar nu s-au deranjat să dea jos prețurile anterioare. Adică un fiasco total... Pe raft ai o etichetă cu prețul vechi, pe produs ai, lipit, prețul nou mai mare iar la casă ai reducerea din prețul lipit pe produs.