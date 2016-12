Se fac angajări la Auchan. Iată ce salarii se oferă

1

Salarii decente ca sa-si pastreze angajatii !

Cum dracu sa traiesti cu 900 de lei pe luna? Asta este salariu? Sa traiasca ei cu 900 de lei pe luna,sa plateasti ceheltuielile de intretinere la bloc ,gaze,lumina cablu ,telefon,mancare nu mai spun de imbracat deja este un lux, la salariul acesta ne imbracam cu aceleasi haine ani de zile. Am calificare, lucrator in comert, dar pentru salariul acesta,mai bine mananc paine cu ceapa,stau acasa si nu ma duc sa muncesc pe nimic.Un angajator, are au un program de lucru haotic,lucrezi dupamiaza pana a 23 apoi intri dimineata , nici nu ajungi bine acasa sa apuci sa dormi si trebuie sa pleci la munca dimineata, nu dau doua zile libere pe saptamana, Ei fac profituri uriase si fraierii muncesc pe nimic, nu numai in comert si in turism etc. Volumul de munca este foarte mare pentru un lucrator in comert, depinde de departamenul unde lucrezi.La salariile acestea normal ca alearga toti dupa lucratori in comert..Se fac cursuri la la ajofm pentru lucratori in comert,dar nu sunt cautate,salarii sunt foarte mici si munca multa.De asta angajeaza permanent pentru ca le pleaca muncitorii,nu sunt bine platiti..Daca si-ar plati bine angajatii nu le-ar mai pleaca.dar ei se bazeaza ca vin alti prosti si vor lucra pentru aceste salarii de mizerie. Una este sa lucrezi lucrator comercial in Romania si alta este sa lucrezi lucrator comercial in Germania, de exemplu. Vor pleca si mai multi si vor lucra afara, pentru ca aici nu se poate trai.