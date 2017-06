Se deschide podul Agigea? Colierul metalic, în greutate de 90 tone, a fost coborât

1

Incredibil

Nu se sesizeaza nimeni, nu se face nicio ancheta de ce se tot promite ca va fi inchis ptr ultima oara, si se tot inchide? Aloo... DNA...dormiti? Suntem scarbiti de acest pod si de cati bani se fura, toti locuitori din zona stiu ca se spala bani pe acest motiv! Nu va spune nimic? Aaa v-a dat si voua parte... Am inteles! Atunci prostii sa plateasca in continuare taxe, consumul auto ptr ocolire zilnica si voi faceti nani in continuare!!! Somn usor Romania!