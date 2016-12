Se construieşte în draci la Constanţa! Autorizaţii pe bandă rulantă pentru blocuri de locuinţe

3

Alba-neagra in fesene

Programul electoral,campania electorala la romani seamana cu jocul "alba-neagra".Cetateanul trebuie sa ghiceasca unde au fost ascunse promisiunile electorale.De exemplu,Mazare a promis in 2012 o gigacalorie mai ieftina(printre altele).Cand Fagadau a ridicat paharul in anul 2015 ,alegatorul a dat de bila cu "betoane in iarba".Ghinion.Mazare,sarlatanul si-a cerut scuze.Alt exemplu.Pe Banias l-am votat in PDL.La sfarsitul mandatului ,l-am gasit ascuns in paharul Partidului Conservator.Nu l-am ghicit nici pe asta.Pe Mazare l-am votat ca independent.La sfarsitul primului mandat,l-am gasit ascuns in paharul pesedeului.G.Slabu a fugit la "interesul national" fara sa ne dea explicatii. M-au zapacit de cap.Pe escrocii astia nu-i ghicesti niciodata.Nu te supara frate,da-mi votul si mai incerca o data ! Astia sunt smecherii "jucatori" din politica romaneasca.As vrea sa stiu daca Mazare(Fagadau) au proimis "accente verticale" si betoane pe spatiile verzi.Nu cred.Mai Cuget Liber,mai cetateanule,ati vazut ce inseamna sa nu dati dovada de responsabilitate ? Ati vazut ce inseamna sa promovezi un canditat la primarie fara sa-l cunosti cu adevarat ?(vezi Boroianu ) Ati vazut ce inseamna sa nu-i intrebati,sa nu-i trageti la raspundere pentru promisiunile din campaniile electorale.In 2016,Fagadau si cu el tot pesedeul din Constanta vor avea de raspuns la multe intrebari.Daca mai joaca alba neagra cu noi,e posibil sa punem mana pe ghioaga.Nu le doresc.