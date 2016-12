Se caută voluntari pentru curăţenie pe malul lacului Tăbăcărie

„Let’s Do it, Danube!“

Se caută voluntari pentru curățenie pe malul lacului Tăbăcărie

Voluntarii constănțeni vor face curățenie duminică, pe malul lacului Tăbăcărie. Acțiunea face parte din proiectul „Let’s do it, Danube”, în cadrul Zilei Naționale a Curățeniei. La Constanța, activitatea este susținută și de compania de salubritate Polaris. Punctul de întâlnire al voluntarilor va fi zona din fața bisericii Sf. Mina (biserica de lemn). Voluntarii care doresc să participe la această acțiune se pot înscrie pe website-ul “Let’s do it, Romania!”, zona Constanța: http://www.letsdoitromania.ro/harta-puncte-inregistrare/constanta Compania va pune la dispoziția tuturor voluntarilor saci pentru deșeuri și îi va echipa cu mănuși și tricouri. De asemenea, va participa la curățenie, prin per-sonalul de birou. După colectarea sacilor, aceștia vor fi transportați la stația de sortare pentru a se realiza sepa-rarea deșeurilor pe categorii. Deșeurile reciclabile vor fi va-lorificate, iar fracția care nu poate fi valorificata va fi transportată la rampa ecologică.