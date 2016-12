Se caută soluţii pentru reducerea şomajului

Se caută soluții pentru reducerea șomajului

Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Cristiana Barbu, participă, în perioada 6 - 8 mai 2015, la cel de-al 10-lea Congres Mondial al Asociației Mondiale a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO), de la Istanbul. Evenimentul din acest an are ca temă „Serviciul Public de Ocupare și noua lume a muncii”.Pe agenda Congresului AMSPO, eveniment ce se desfășoară din trei în trei ani, se află prezentarea studiului „Lumea Serviciilor Publice de Ocupare - provocări, capacitate și perspective ale SPO în noua lume a muncii”; discuții cu privire la contribuțiile Grupului de lucru G20 pentru ocupare; atelier de lucru cu tema „Viziune cu privire la noua lume a muncii”; prezentarea cu tema „Flexibilitatea SPO în adaptarea la un mediu în continuă schimbare”. De asemenea, sunt programate o serie de sesiuni paralele cu teme ce privesc viitorul pieței muncii, nevoile angajatorilor într-o piață a muncii în schimbare, medierea muncii dincolo de granițe etc.„Locuri de muncă mai bune, abilități profesionale pentru viitor, migrația și mobilitatea, șomajul în rândul tinerilor sunt câteva teme ce vor fi abordate de către factori de decizie, experți și manageri de top, în cadrul congresului de la Istanbul. Una dintre misiunile serviciilor publice de ocupare este de a sprijini grupurile vulnerabile și tinerii să intre pe piața muncii. Pentru Serviciul Public de Ocupare din România este o provocare să facilităm integrarea pe piața muncii a tinerilor și, în același timp, să venim în întâmpinarea așteptărilor acestora”, a declarat Cristiana Barbu.Asociația Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO) este o organizație internațională non-profit și reunește instituții publice și departamente guvernamentale care au ca activitate implementarea politicilor privind piața muncii sau managementul resurselor umane. Circa 100 de servicii publice de ocupare din toată lumea, cu peste un milion de angajați, sunt membre ale Asociației, ANOFM fiind afiliată din anul 2003. Obiectivele principale ale AMSPO sunt stimularea contactelor dintre diversele instituții membre; promovarea schimburilor de informații și de experiență legate de activitățile organizațiilor membre; furnizarea de servicii de interes general, cum ar fi sondaje, studii, managementul băncilor de date servicii de formare și perfecționare etc.