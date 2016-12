Se caută ingineri pentru Germania şi fermieri pentru Norvegia

Se caută ingineri pentru Germania și fermieri pentru Norvegia

60 de locuri de muncă sunt puse, săptămâna aceasta, la dispoziția românilor care doresc să-și câștige traiul peste hotare. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă propune, prin rețeaua Eures, posturi asistent medical, lucrător în ferme, ingineri operatori mașină de găurit. Novellas International din Belgia caută cinci asistente medicale. Salarizarea este cea prevăzută în Belgia pentru această poziție și se aplică în funcție de vechime. Pentru primul an lucrat, se acordă 2.142,16 euro brut pe lună, 13 euro brut pe oră, respectiv 25.705,98 euro brut pe an. În Danemarca, diverse ferme angajează 20 de stagiari-lucrători calificați în ferme. Salariul oferit este de 1.260 euro brut lunar. În Germania, sunt căutați inginerii în domeniul aerostructurii și un responsabil de transport logistică, iar în Norvegia, se caută tehnicieni de transmisii, tehnicieni radio și ingineri. Salariul este de 40.000 de euro brut pe an, plus cheltuielile de călătorie asigurate în interesul serviciului.