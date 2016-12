Se caută asistenţi medicali pentru spitalele din Belgia

Se caută asistenți medicali pentru spitalele din Belgia

Locurile de muncă în străinătate sunt în continuare foarte atractive pentru constănțeni. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă propune, prin rețeaua Eures, 288 posturi în țări din Europa. În Belgia, se caută asistente sau asistenți medicali. Salariul este în funcție de vechime. Pentru primul an lucrat se oferă 2.142,16 euro brut pe lună, adică 13 euro brut pe oră, în total 25.705,98 euro pe an.În Danemarca, Semco Maritime A/S, Stenhuggervej caută inginer telecomunicații, cu un salariu de 4.000 de euro brut, pe lună. Dar sunt disponibile și posturi de stagiari-lucrători calificați în ferme de creștere a animalelor, sere ori ferme de cultivare legume/fructe. Retribuția lunară este de aproximativ 1.260 de euro brut, din care se scad contribuția socială, chiria lunară și impozitul. În Germania sunt disponibile posturi de șef de echipă Stress, senior inginer Stress, Manager senior validare Stress (Airbus), ingineri de proiectare aerostructuri și ingineri de specialitate toleranță distrugere. Salariul este negociabil pentru fiecare meserie în parte. De asemenea, se oferă posturi de asistent medical generalist, cu un salariu brut lunar între 1.500 și 2.000 de euro. Oferte tentante sunt și în Norvegia, pentru tehnician (inginer) de transmisii, tehnician (inginer) radio, ambele retribuite cu 40.000 de euro brut pe an. Iar dacă vă pricepeți vă puteți angaja și ca bucătar sushi, cu un salariu de 350.000 - 450.000 nok, aproximativ 44.800 - 57.600 euro brut pe an.