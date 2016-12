Se asfaltează străzile şi trotuarele din Constanţa. Lucrări în mai multe zone

1

propuneri pentru viitorul candidat liberal la primarie

Eu as avea o propunere si anume sa se deschida in acest ziar o rubrica cu propunerile cetatenilor Constantei, propuneri care sa fie incluse in programul candidatului liberal la primarie. Eu fac urmatoarele propuneri: - interzicerea oricaror noi constructii pe spatiile verzi ramase, care si asa au fost reduse drastic in ultimii ani, si oferirea de avantaje (reduceri de impozite si altele) celor care reabiliteaza constructii vechi cu arhitectura frumoasa. Un plan al primariei de a atrage investitori pentru constructii mari precum Casa cu lei si alte constructii frumoase care ar da caracter Constantei. - toate trotuarele sa fie suficient de largi incat sa mearga trei persoane alaturi si nu ca acum cand pe mai toate trotuarele sunt parcate masini incat nu poate trece decat o singura persoana. Practic, am ajuns sa nu avem pe unde sa mergem din cauza masinilor parcate peste tot si a teraselor construite de restaurante. - reabilitarea urgenta a parcului Tabacarie. Chiar nu vede nimeni ca malurile se prabusesc. In plus, ar trebui plantati mai multi copaci, amenajate ronduri de flori si puse banci pe malul lacului. Vrem sa putem sa ne odihnim si sa admiram lacul dar nu este nici o banca pe malul lacului. De asemenea, ar trebui interzis accesul pentru orice vehicule care pun in pericol pe cei care se plimba prin parc sau facute alei speciale pentru aceste vehicule. - realizarea unor promenade frumoase de-a lungul falezelor din Constanta. Este inadmisibil ca un oras maritim sa nu aiba decat o bucatica de promenada la Cazino. Atat pentru moment dar mai sunt multe altele.