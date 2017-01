Se apropie coşmarul facturilor RADET. Cine are dreptul la ajutoare şi subvenţii pentru încălzire

Se apropie coșmarul facturilor RADET. Cine are dreptul la ajutoare și subvenții pentru încălzire

Chiar dacă afară avem 18 - 19 grade, sezonul rece și vremea când va trebui să dăm drumul la căldură nu sunt departe. Mulți constănțeni se gândesc cu groază la această cheltuială în plus și la câți bani vor fi nevoiți să scoată din buzunar în fiecare lună.Și în acest an, familiile și persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia, în perioada sezonului rece, între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2015, de acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Încă de anul trecut, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a inclus pe lista beneficiarilor și pe cei care se încălzesc cu energie electrică.Constănțenii care se consideră îndreptățiți să primească ajutor de încălzire din partea statului sau subvenție de la Consiliul Local trebuie să depună la sediul primăriei o cerere, precum și o serie de acte doveditoare privind familia, veniturile și locuința. Dosarul trebuie să cuprindă actele de identitate ale membrilor familiei și documentele din care să reiasă veniturile acestora, cum ar fi adeverințe de salarii sau venituri eliberate de angajatori, serviciile ANAF, mandate de plată a unor drepturi sociale sau decizii ori dispoziții de acordare, etc. De asemenea, cei care solicită ajutoarele de încălzire trebuie să prezinte acte privind locuința, cum ar fi actul de proprietate, contractul de închiriere, împuternicirea proprietarului pentru solicitarea ajutorului pentru încălzire, în cazul chiriașilor, sau alte documente ce atestă forma de deținere sau utilizare a locuinței.Atenție, însă, prezentați toate documentele cerute și nu încercați să păcăliți statul. În anii trecuți, după corelarea bazelor de date ale Primăriei și Serviciului Public de Impozite și Taxe, s-a constatat că mii de constănțeni nu apăreau înregistrați la taxa de habitat, ca și cum nu ar fi locuit în municipiul Constanța, însă beneficiau de ajutoarele de încălzire. La rândul lor, reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța fac verificări ale veridicității datelor prezentate în cererea de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței. Efectuarea anchetelor sociale se va derula pe tot parcursul sezonului rece, iar beneficiarii sunt sfătuiți să colaboreze cu asistenții sociali care se vor deplasa în teren. Neefectuarea anchetei sociale din cauza refuzului beneficiarului conduce la încetarea dreptului începând cu luna următoare și recuperarea sumelor acordate cu titlu de ajutor.Limitele prevăzute de Ministerul Muncii pentru acordarea de ajutoare de încălzire rămân la același nivel ca și anul trecut. Pentru venituri (venitul se calculează pe membru al familiei) până în 155 de lei, se primește un ajutor de 240 de lei, pentru venituri cuprinse între 155,1 și 210 lei, ajutorul este de 216 lei, între 210,1 - 260 de lei - se acordă 192 de lei, între 260,1 și 310 lei - se acordă 168 de lei, între 310,1 și 355 de lei - se acordă 144 de lei, între 355,1 și 425 de lei - se acordă 120 de lei, între 425,1 și 480 de lei - se acordă 96 de lei, între 480,1 și 540 de lei - se acordă 72 de lei și între 540,1 și 615 lei - se acordă 48 de lei.În ce privește subvenția acordată de Primăria Constanța, potrivit reprezentanților instituției, este posibil ca valoarea acesteia să crească. „Urmează ca, în scurt timp, în urma efectuării unei simulări pe baza de date cu cetățenii municipiului Constanța, să propunem spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanța, atât creșterea pro-centelor/sumelor acordate ca ajutor pentru încălzirea locuinței, cât și creșterea tranșelor de venit net medie pe membru de familie, astfel încât să poată beneficia mai multe persoane”, se arată pe site-ul Primăriei Constanța.La Cernavodă, ajutoarele pentru încălzire se acordă în situația în care venitul net lunar per membru de familie este de până la 786 de lei, în cazul familiilor, și 1.082 de lei în cazul persoanei singure. Persoanele singure cu venitul net lunar între 786,10 lei și 1.082 de lei beneficiază de compensare procentuală de 10 la sută. Pentru beneficiarii de ajutor social, compensarea este de sută la sută.