Scoşi afară din casă de bănci. Pe cine ajută legea insolvenţei persoanelor fizice?

Scoși afară din casă de bănci. Pe cine ajută legea insolvenței persoanelor fizice?

Mii de constănțeni sunt datori vânduți la bănci. Unii de-abia mai reușesc să-și plătească ratele de la o lună la alta și este o chestiune de timp până când nu vor mai putea să-și achite datoriile, alții au deja luni de zile de cânt nu mai dau niciun ban la bancă. În sprijinul acestora, de la 1 august 2017, ar trebui să intre în vigoare legea insolvenței persoanelor fizice, care să poată bloca procedurile de executare silită.Aplicarea Legii nr. 151/2015 a fost deja amânată anul trecut, iar Guvernul a aprobat, la sfârșitul săptămânii trecute, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015, prin care sunt stabilite modalitatea de desfășurare a ședințelor de cosiliere, modul de comunicare cu debitorul și creditorii, tipurile de onorarii pentru administratorul procedurii și lichidator, precum și cuantumul minim și maxim al acestor onorarii.Deschiderea procedurii de insolvență se va face pe baza unei cereri pe care debitorul persoană fizică o poate depune personal sau prin poștă, cu confirmare de primire sau pe e-mail cu semnătură electronică certificată, la comisia de insolvență la nivel teritorial din județul în care își are domiciliul sau reședința de cel puțin șase luni. În termen de cinci zile de la data primirii cererii, va avea loc o ședință de ascultare a debitorului.Administratorul procedurii verifică datoriile, în baza informațiilor transmise atât de creditori, cât și de debitori, și, ulterior, stabilește un plan de rambursare. Însă, conform normelor metodologice, acesta trebuie să țină cont de perspectivele reale de redresare și menținerea unui nivel de trai rezonabil, pentru datornic și familia acestuia.Practic, planul va trebui să țină cont de valoarea coșului minim lunar de consum, stabilit conform informațiilor de la Institutul Național de Statistică și Institutul pentru Calitatea Vieții, valoarea minimă a cheltuielilor profesionale și/sau de școlarizare, prețul utilităților, al alimen-telor și al produselor de bază. De asemenea, se va lua în calcul componența și structura familiei datornicului, numărul de persoane aflate în întreținere și al celor cu care conviețuiesc, existența unor situații speciale de sănătate, integritatea fizică, dizabilități în cazul debitorului ori al persoanelor aflate în întreținere sau cu care conviețuiesc, cheltuielile minime legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul indispensabil, cheltuielile minime necesare pentru creșterea, îngrijirea, educarea copilului aflat în întreținerea sa, raportat la vârsta copilului, precum și exigențele minimale ale unei locuințe convenabile pentru debitor și persoanele aflate în întreținerea sa sau cu care conviețuiește.Dacă intră în vigoare în august, legea presupune trei proceduri de insolvență, pe baza unui plan de rambursare a datoriilor, lichidarea de active sau insolvența simplificată. Practic, în prima variantă, în situația în care datornicul consideră că se află în insolvență, deoarece nu dispune de lichidități pentru plata datoriilor scadente și a depășit termenul de plată cu mai mult de 90 de zile, dar situația financiară nu este iremedial compromisă, poate cere Comisiei de Insolvență deschiderea insolvenței pe baza unui plan de rambursare. Cuantumul minim al datoriilor trebuie să totalizeze 15 salarii minime pe economie. Însă, în cazul în care situația sa financiară este iremediabil compromisă, acesta poate cere lichidarea bunurilor pentru stingerea datoriei.În ce privește procedura simplificată de insolvență, aceasta poate fi accesată dacă suma totală a datoriilor sale este de cel mult zece salarii minime pe economie, nu are bunuri sau venituri urmăririle și are peste vârsta standard de pensionare sau și-a pierdut total ori cel puțin jumătate din capacitatea de muncă. De la data rămânerii definitive a sentinței, se suspendă toate măsurile de executare silită, curgerea dobânzilor, calculul penalităților etc.