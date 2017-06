Scenarii sumbre! "Multe construcţii vor cădea precum cutiile de chibrituri"

Scenarii sumbre! "Multe construcții vor cădea precum cutiile de chibrituri"

Oamenii de afaceri din județul Constanța se tem de ce s-ar putea întâmpla în următorii ani dacă nu vom avea oameni calificați la locurile de muncă și dacă va exista, în continuare, un deficit atât de mare cum avem în prezent. Aceștia sunt de părere că printre primele probleme cu care se confruntă la ora actuală economia românească este lipsa forței de muncă și a celei calificate.„Avem o lipsă a forței de muncă extrem de deranjantă. De foarte multe ori, agenții economici ajung la disperare pentru că, pur și simplu, nu au cu cine să lucreze. Tocmai de aceea, am făcut un scenariu sumbru și am încercat să ne imaginăm județul Constanța, având în vedere dezvoltarea sa economico-socială. Așa că, atunci când vorbim despre economie, vorbim bineînțeles și de port, iar dacă vom continua cu măsuri ca 90% din profitul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța să meargă pentru dividende, pentru că avem nevoie de bani la buget, în câțiva ani se va prăbuși, pentru că această companie trebuie să aibă grijă ca lucrurile să meargă bine, să nu avem drumurile înfundate, să avem niște tarife competitive comparativ cu alții și ne putem trezi, dacă mergem în această direcție, nu la o creștere, ci la o scădere a activității portului Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al Camerei de Comerț Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), Dănuț Jugănaru. Apoi, urmează turismul…Ce-ar fi ca o ploaie să inunde Mamaia și la fel să se întâmple și în Eforie Sud și Nord, asta ca să nu mai spunem ce s-ar întâmpla, spre exemplu, la un cutremur de circa 6 grade pe scara Richter, în Mamaia, unde „multe construcții vor cădea precum cutiile de chibrituri”. De asemenea, dacă lacul Techirghiol nu ar mai avea un nămol, nu ar mai avea valoare și probabil că șansa anumitor hoteluri din sudul litoralului ar fi ca ele să devină… sanatorii sau aziluri de bătrâni.Absolvenți de facultate slab pregătițiScenariul include și centrala de la Cernavodă, unde primul reactor va „ieși la pensie” în câțiva ani și dacă nu se aduce nimic în loc, pentru că încă se negociază, vor apărea alte probleme. De ceva timp, hidrocentralele din țară nu-și mai înlocuiesc la timp turbinele și urmarea va fi că acestea vor ceda și vom ajunge să importăm energie electrică.„Ca urmare, din cauza lipsei unui climat corespunzător în județ, nu se creează suficiente locuri de muncă, iar mulți tineri vor pleca în alte zone ale țării sau peste hotare și, automat, și universitățile își vor reduce la jumătatea numărul de studenți. Totuși, am constatat, din partea mediului de afaceri, și că viitorii absolvenți, potențiali angajați, nu corespund deloc cu ce vor patronii să aibă ca salariați din punct de vedere a ceea ce învață și mai ales ce știu să facă tinerii din ziua de azi. Pe de altă parte, trebuie să admit că nici toți antreprenorii nu au dorit să se implice până acum ca să se schimbe ceva, să meargă în mediul academic și să spună cum ar trebui să fie pregătirea absolvenților”, a explicat directorul CCINA.A patra revoluție industrialăUn alt aspect vizează tehnologia în următorii ani și este clar că foarte multe lucruri se vor schimba rapid.„Aici, problema se pune dacă nu cumva vorbim despre a patra revoluție industrială, întrucât lucrurile se mișcă atât de repede, încât ne gândim dacă vom face față, dacă vom putea ține pasul cu aceste modificări. Spre exemplu, datorită acestor progrese în tehnologie, peste 20 de ani, aproximativ 80% dintre ocupații vor trebui clar înlocuite cu altele, deci aceasta este o provocare pentru mediul universitar, să preîntâmpinăm acest lucru, să nu rămânem în urmă și deja vorbim despre inteligență artificială”, a mai spus acesta.