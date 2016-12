SCANDALOS! Le-au construit un zid în faţa ferestrelor!

5

Numai "pareristi" p-aici

bai, copiii zvonurilor, hai sa va explice tata, ca dormiti in barfe de coltul strazii. In Romania exista ceva legislatie. Pe baza acestei legislatii, astia care considera ca sunt nedreptatiti, se pot adresa instantei. Ca sa va dau si pontul: "planul de insorire". Acesta este emis de ISC iar in baza hartiilor ISC primaria emite autorizatiile. Deci daca planul de insorire nu exista sau un expert arata ca e facut prost, orice tribunal poate dispune oprirea constructiei. Nu va mai opariti voi ca "primaria ia spaga". Nu spun ca nu se ia si acolo, dar mare parte a documenteleor necesare autorizatiei de constructie sunt emise de altii. Si in baza lor da primaria acordul. Apropos, cam cine era sef la ISC in perioada cand a inceput constructia? :) lol