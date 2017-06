Scandal uriaş într-un bloc din Poarta 6. RADET le-a oprit centrala termică şi îi dă în judecată pe locatari

5

Solutia

Potrivit Legii 152 din 1998 anl ul este proprietarul centralei termice si a dat o primariei in administrare. Astfel primaria nu avea dreptul legal sa o dea in administrare radet ului ci trebuia sa incheie contract de predtari servicii cu un orestator pentru operarea centralei. Primaria a incalcat legea anl ului cand a dat in administrarea radet ului centrala termica din blocurile anl. Asta este problema. Radet ul nu are competenta si dreturi asupra acelor centrale. Solicitati primariei intrarea in legalitate de a scoate radet ul din acesta treaba deoarece se incalca legea 152 din 1998 Singura solutie este ca asociatiile de proprietari sa solicite primariei sa retraga dreptul de administrare al radet asupra centralelor pentru ca se incalca legea anl ului iar primaria trebuie sa opereze direct centralele prin contracte de prestari servicii iar astfel metrii cubi de gaze consumate centrale pentru a avea caldura proprietarii nu vor mai putea fi transformati in gigacalorie se va plati doar gazul si operarea centralei. Deci la primarie e sutia pentru ca a incalcat legea 152 din 1998