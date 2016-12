Scandal pe vaccinarea câinilor cu stăpân. Cine câştigă de pe urma iubitorilor de animale

Scandal pe vaccinarea câinilor cu stăpân. Cine câștigă de pe urma iubitorilor de animale

La mai bine de un an de când a intrat în vi-goare obligativitatea proprietarilor de câini să îi înregistreze și să le pună microcip, legea ar putea fi declarată neconstituțională. Asociația Registrul Electronic al Animalelor Domes-tice și de Companie (R.E.A.D.C.) a dat în judecată Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) și Colegiul Medicilor Veterinari și a cerut anularea mai multor articole din Ordinul nr. 1 din 7 ianuarie 2014, care reglementează normele privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân. Din fericire, constănțenii nu s-au înghesuit să-și înregistreze și să-și microcipeze prietenii patrupezi, mai ales din cauză că toate acestea i-ar fi costat de la 100 până la 200 lei.Asociația consideră că este abuzivă condiționarea vaccinării antirabice gratuite de plata microcipării și a înregistrării în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân (RECS), deținut de Colegiul Medicilor Veterinari. Reprezentanții asociației sunt de părere că prețul microcipului și al manoperei implantării acestuia este la liberă negociere între veterinar și proprietar și vaccinul anti-rabic este obligatoriu și gratuit la nivelul întregii țări și trebuie făcut gratuit tuturor câinilor cu stăpân, de către medicii veterinari concesionari.„Evidența vaccinării antirabice a fost gestionată de ANVSA, dar acest registru a fost parțial «privatizat», doar în ceea ce privește câinii cu stăpân, adăposturile orășenești rămânând în subordinea statului, deoarece de pe urma lor nu se puteau încasa bani. «Privatizarea» parțială a registrului A.N.S.V.S.A. sub denumirea de RECS a fost atribuită Colegiului Medicilor Veterinari, sub coordonarea deputatului și fostului președinte ANSVSA, Liviu Harbuz, care a participat la elaborarea Legii nr. 258/2013. Menționăm că el deținea în momentul elaborării legii respective și deține și acum funcția de prim-vicepreședintele al Colegiului Medicilor Veterinari”, explică Iulia Iozsa, managerul Asociației R.E.A.D.C.Vaccinul gratuit, ținut la secretAceasta susține că fostul Guvern, Ministerul Agriculturii, A.N.S.V.S.A. și Colegiul Medicilor Veterinari nu i-au informat pe proprietarii de câini despre dreptul lor constituțional la gratuitatea vaccinării antirabice, cu toate că aso-ciația R.E.A.D.C. a somat fiecare instituție în parte, prin nenumărate scrisori oficiale, încă din decembrie 2013, despre aceste abuzuri la care oficialitățile nu au reacționat nici până în prezent.„Condiționarea vaccinului gratuit de o acțiune cu plată, în interes de grup, este un atac premeditat asupra sănătății publice, și a făcut ca, în perioada 2014 - 2015, mai puțin de 20 la sută din întreaga populație canină de pe teritoriul țării să fie vaccinată antirabic. Acesta este un șantaj legal asupra cetățenilor, uitând realitatea sărăciei crunte din mediul rural românesc, unde majoritatea gospodarilor și a ciobanilor dețin câinele ca animal de pază și protecție, nu ca animal de companie. Cetățenii sunt pasibili de amenzi exagerate, de aproximativ 1.000 euro, dacă nu își înregistrează animalul. Abandonul câinilor este și urmarea acestor legi de exploatare financiară, cu ajutorul unor aleși care au interese personale sau de grup”, mai susține managerul R.E.A.D.C.Câini puțini, la ConstanțaLa Constanța, până la această oră, abia dacă au fost înregistrați 1.000 de câini. Stăpânii s-au plâns că trebuie să scoată bani din buzunar pentru toate aceste operațiuni. La unele cabinete veterinare, au fost concepute pachete speciale pentru acest tip de servicii. Însă, pentru sterilizare mai trebuie să plătească, separat, de la 80 până la 150 lei, în funcție de greutatea câinelui.Din fericire, nici amenzi nu s-au aplicat deocamdată, Poliția Locală, instituția care ar trebui să aibă în vedere această chestiune, arătându-se depășită de situație. Rămâne de văzut dacă Curtea Constituțională va declara neconstituționalitatea normelor și dacă îi va despăgubi cineva, vreodată, pe acei stăpâni care au plătit toate serviciile, deși unele erau gratuite.