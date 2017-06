Scandal pe terenurile din cartierul Campus. Urmează exproprieri

4

Arhitectul Vânturache

Cartierele astea sunt croite dupa chipul si asemanarea lor cu Mazare sau cu Fagadau, urmasul lui Mazare.Dezordinea din mintea lor o gasiti in cartierele aparute in ultimii ani.V-a placut sa aveti primari fashion ? Aveti ce v-ati dorit.Aveti cartiere nonconformiste,fara strazi,fara utilitati.Arhitectura care este si arta dar si o stiinta in acelasi timp a ajuns la mana amatorilor de teapa lui Fagadau.Arhitectii orasului s-au lasat condusi de prosti numai ca sa manance si gura lor ceva.Si-au batut joc de meseria lor.La prima vedere ai spune ca Mazare a fost un idiot.Dar in cartierul Consilierilor au stiut sa respecte acelasi regim de inaltime.Acolo au strazi largi asfaltate,au toate utilitatile,au si un parc cu fata la mare.In cartierul Consilierilor se poate.In cartierele Campus,Veteranilor,Compozitorilor,in restul orasului Constanta nu se poate.Pai sa nu te apuce scarba ? Astia construiesc dupa reguli medievale.Investitorul arunca un buzdugan si acolo unde cade buzduganul afaceristului, Fagadau autorizeaza un bloc,o cafenea,un hotel,o casa,un salon de masaj erotic,autorizeaza ce vrea zmeul.Toate pana intr-o zi cand Fagadau se va trezi si el cu "un buzdugan" chiar in freza.Sau mai rau,buzduganul zmeului va pica chiar pe vila lui Mazare,pe casa lui Nicusor sau in curtea PSD-ului.Vine si ziua aia.Mama lor de hoti.