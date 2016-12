Scandal la Spitalul Orăşenesc din Cernavodă

Scandal la Spitalul Orășenesc din Cernavodă

Noul manager al unității a dat afară reporterul de la „Cuget Liber” pentru că dorea să păstreze secretul procesului verbal de predare-primire întocmit cu privire la efectele personale ale dr. Cristian Nicoară. Secretul suna așa: „Dr. Cristian Nicoară a scos ghivece mari cu flori pe terasă, a luat 1 mănunchi de chei, 1 spray și 1 deodorant”. Printr-un ordin emis de Ministerul Sănătății, începând din 10 iunie, dr. Andrei Andrei este managerul interimar al Spitalului Orășenesc Cernavodă, dat fiind că dr. Cristian Nicoară, cel care a ocupat funcția în ultimii patru ani, a fost destituit pentru management defectuos. Noul manager și-a acuzat predecesorul de furtul unui laparoscop - aparat pentru explorarea viscerelor abdominale -, printr-o plângere depusă la Poliția Cernavodă, iar acuzația a fost făcută și prin intermediul presei, fără ca medicului vizat să i se dea ocazia să-și spună punctul de vedere. Drept pentru care, dr. Cristian Nicoară, deși este încă în concediu medical, s-a prezentat, vineri după- amiază, la unitatea spitalicească, pentru a lămuri așa-zisa absență a aparatului. „Cum era să fur laparoscopul din spital, ce să fac cu el? Nu se poate să te prezinți cu un aparat medical la un alt spital, pentru că ești luat la întrebări și nici nu poți să-l vinzi. Dacă spunea că am furat cărămizi sau mâncare, poate era mai credibil, dar un laparoscop!”, ne-a declarat fostul manager. Potrivit dr. Nicoară, o parte dintre componentele laparoscopului se află în biroul său din incinta spitalului, iar celelalte au fost împrumutate Spitalului Municipal Mangalia, în baza protocolului de colaborare încheiat în 3 martie 2008. În actul respectiv se menționează că: „Spitalul Orășenesc Cernavodă pune la dispoziția Spitalului Municipal Mangalia, în cadrul Secției de Chirurgie Generală și Ortopedie Traumatologie, cu titlu gratuit, modulul de unitate laparoscopică și imagistică pentru efectuarea de intervenții chirurgicale conforme cu protocolul”. Cabinete sigilate Acest aspect nu a mai fost însă discutat, căci dr. Cristian Nicoară a descoperit că nu mai putea intra în cabinetul medical în care și-a desfășurat activitatea, întrucât yala fusese înlocuită, iar ușa sigilată. Noul subiect de discuție a fost întocmirea unui proces de predare - primire prin care medicul să ridice bunurile care îi aparțineau. „Imediat după numirea noului manager a fost întocmită o comisie, din care face parte și dr. Andrei Andrei, și au decis să sigileze mai multe cabinete medicale de pe Secția de Chirurgie, printre care și al meu. Nu am fost anunțat de acest aspect și mi-au spus să semnez un proces verbal de predare - primire, prin care să se consemneze efectele personale pe care le ridic din cabinet. Dar acela este cabinetul meu de medic, de șef al Secției de Chirurgie, nu este biroul managerului. Au intrat în cabinet, mi-au umblat prin dosare, au mutat în Morgă două broaște țestoase pe care le aveam, după care au sigilat încăperea”, a arătat fostul manager al Spitalului Cernavodă. De altfel, dr. Andrei Andrei a admis că membrii comisiei formate joi, 11 iunie, au intrat în cabinetul medical, în căutarea laparoscopului. Nemulțumiri mocnite printre angajați Am încercat să aflăm mai multe detalii de la noul manager, atât cu privire la scandalul iscat privind dispariția aparatului, dar și referitor la neliniștile cadrelor medicale din spital, care se plâng că nu-și vor primi salariile peste câteva zile, întrucât spitalul nu are realizări. Nu am reușit însă, căci, după ce s-a scuzat spunând că trebuie să vorbească „un minut” la telefon, dr. Andrei Andrei a trimis-o pe Laura Dumitrescu, asistenta șefă la Secția de Pediatrie, să „poftească” reporterul cotidianului „Cuget Liber” în afara spitalului. Iar pentru ca intenția să fie bine înțeleasă, au fost solicitați și cei patru paznici ai unității spitalicești. Ba, mai mult, pentru a nu afla informații prin pereți (!), reporterul a fost dat afară inclusiv din curtea spitalului, specificându-i-se chiar că nu are voie să fotografieze nici măcar clădirea în care își desfășoară activitatea Spitalului Orășenesc Cernavodă. Pentru întocmirea procesului verbal de predare - primire întocmit cu privire la bunurile personale ale dr. Cristian Nicoară, noul manager a chemat mai mulți lucrători de la Poliția Comunitară și de la Postul de Poliție Cernavodă, pentru a-l asista. Trei echipe de polițiști s-au prezentat la spital, dar au plecat după nici zece minute, când au aflat despre ce era vorba. „Secretul” pe care se pare că dorea să-l păzească dr. Andrei de ochii presei, respectiv procesul de predare - primire întocmit, sună astfel: „Dr. Cristian Nicoară a scos ghivece mari cu flori pe terasă, a luat 1 mănunchi de chei, 1 spray și 1 deodorant”. Despre laparoscopul lipsă, însă, nici un cuvânt … Dr. Ion Niculescu, care a fost manager la Spitalul Municipal Mangalia până în aprilie, ne-a spus că, într-adevăr, componentele respectivului laparoscop se află la unitatea din sudul litoralului. „Am încheiat un protocol de colaborare, cu Spitalul Cerna-vodă și Spitalul Universitar din Capitală, pentru îmbunătățirea actului medical, iar schimbul de aparatură este specificat în protocol”, a arătat dr. Niculescu. Dacă dr. Andrei Andrei nu a dorit să vorbească, subordonații săi, întâlniți în curtea spitalului, au avut motive să se plângă. „A pus sigilii peste tot, este o harababură peste tot”, ne-a spus o asistentă, în vreme ce alți angajați au spus că nu mai au fonduri nici pentru combustibilul mașinilor unității.