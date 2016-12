Scandal la Poşta Română. "Sabotaj sau incompetenţă?"

Scandal la Poșta Română. "Sabotaj sau incompetență?"

Constănțenii care au avut nevoie să cumpere o felicitare sau o revistă de la poștă nu au avut de unde. De aproape două săptămâni, conducerea Poștei Române a sistat vânzarea mărfurilor comerciale în oficiile poștale.Măsura pare că are legătură cu introducerea posibilității legale a consumatorilor de a pleca fără să plătească un produs dacă nu primesc bon fiscal. Oficiile poștale nu sunt dotate cu case de marcat și nu pot fi emise bonuri fiscale.„Poșta Română este sabotată chiar de către cei care o conduc. Toate produsele au fost retrase de la vânzare și, astfel, se înregistrează pierderi, nu se încasează comisioane și, din această cauză, există riscul să se ajungă din nou la disponibilizări”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Florin Gheorghiu, liderul Sindicatului Poșta Română Constanța.Potrivit acestuia, măsura sistării comercializării altor mărfuri este o practică greșită, care va face gaură în bugetul Poștei Române.„Erau încasări destul de bune din aceste mărfuri. Nu este normal să fie oprite vânzările. Conducerea companiei trebuia să anticipeze această situație și să ia măsuri din timp, astfel încât să nu fie nevoie de așa ceva. Fie este vorba despre incompetență managerială, fie de sabotaj. Sau poate amândouă. Se creează condițiile pentru a avea un motiv să facă din nou disponibilizări? Mă doare că, în ultimii patru ani, Poșta Română a pierdut peste 7.000 de oameni. Și am putea să asistăm din nou la așa ceva, în perioada următoare”, a mai adăugat Florin Gheorghiu.v v vAm dorit să aflăm și părerea șefului filialei Constanța a Poștei Române, Ion Mișcoci, însă acesta ne-a îndrumat către biroul de presă de la București, singurul autorizat să ne dea informații. Așadar, în urma solicitării noastre, Cosmina Croitoru, purtătorul de cuvânt al CNP, ne-a răspuns: „Precizăm că sistarea vânzării mărfurilor comerciale nu s-a produs în oficiile poștale din întreaga țară, ci doar în anumite oficii. Prin urmare, situația este una punctuală și temporară, apărută din considerente tehnice care vor fi remediate în perioada următoare”. Conform biroului de presă, „veniturile totale înregistrate din această activitate reprezintă doar 0,003 la sută din totalul veniturilor companiei”. „Cât privește opinia sindicaliștilor, aceasta nu are la bază niciun fel de argument plauzibil și se bazează pe interpretări subiective, specifice unor persoane care au demonstrat deseori atitudini beligerante și care nu servesc în niciunfel interesul real al angajaților. Angajații Poștei Române nu gestionează, exclusiv, vânzarea acestor mărfuri comerciale, așadar explicația potrivit căreia cei care se află în situația temporară de a nu le mai vinde vor fi disponibilizați este complet ridicolă. Dorim să-i asigurăm pe reprezentanții legitimi ai salariaților de toată deschiderea noastră și considerăm că managementul Poștei Române are o relație corectă și normală cu aceștia”, a mai spus Cosmina Croitoru.