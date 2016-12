SCANDAL / CORINA MARTIN atacată de colegii din turism

Activitatea sau, după unii, lipsa de activitate a ministrului Turismului a încins spiritele între reprezentanții agențiilor de turism. Prezenți, zilele trecute, la Mamaia, reprezentanții conducerii Asociației Naționale a Agențiilor de Turism și cei ai patronatelor s-au plâns de lipsa de implicare a Guvernului în susținerea și dezvoltarea turismului în general și de pe litoral în particular. Ulterior, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, s-a dezis de afirmațiile acestora, considerând că nu au dreptate. Astfel, Corina Martin a publicat, pe pagina sa de Facebook, o opinie despre acuzațiile aduse de colegii săi din ANAT, ministrului Florin Jianu, încingând și mai mult spiritele: „Nu pot fi de acord cu declarațiile unor colegi ai mei, cu privire la slaba activitate a ministrului. M-am simțit jignită eu însămi, în unele momente de ieri (n.r. - marți, 16 septembrie), și consider ca nedemnă de veritabili profesioniști în turism o asemenea atitudine. Nu e corect să te exprimi în zeflemea cu privire la activitatea ministrului Florin Jianu, care, în câteva luni, nu avea cum să rezolve tot ce atâția miniștri nu au rezolvat în 24 de ani și mai ales ceea ce nici noi, industria, nu am reușit să impunem și să schimbăm!”.Președintele Asociației Litoral - Delta Dunării mai spune că a avut ocazia să participe la câteva evenimente la invitația ministrului Jianu, „ocazii în care am făcut o excelentă echipă”. „Un om cu viziune, cu o fermă dorință de a lăsa ceva în urmă, un om deschis și elegant în abordare și exprimare. Un om de dialog. Charismatic, pe deasupra. Nu poți să spui că am ajuns să o regretăm pe Grapini. Să fim serioși... altfel cădem în derizoriu.... Nu poți să te exprimi în zeflemea cu privire la clusterele în turism, numai pentru că nu știi ce sunt acelea... Viitorul dezvoltării turismului românesc nu poate fi decât în direcția dezvoltării de clustere - parteneriat public-privat, pentru managementul destinațiilor românești. Cine își mai imaginează că numai agențiile de turism, sau numai hotelierii, sau numai autoritățile locale pot defini și decide direcția de dezvoltare a unei stațiuni/regiuni turistice a rămas în urmă... Din păcate (și cu tristețe spun asta!), trebuie să recunoaștem că avem încă mulți colegi, în turismul românesc, care nu își actualizează viziunea, limbajul, strategia, vederile... Le recomand să citească, să fie atenți în jurul lor, să întrebe, să afle... și chiar să pună umărul, dacă vor să fie în continuare activi la modul pozitiv și constructiv, și nu în glumă... Sunt adevărați profesioniști în business-urile lor și ar putea aduce inovație și eficiență și în dezvoltarea strategică a turismului românesc. Dar nu așa. Cred că a sosit vremea unor schimbări majore în abordarea problemelor turismului românesc. Inclusiv în politica guvernamentală, desigur. Întâi de toate, nu voi înceta să afirm că România are nevoie de un Minister al Turismului! România trebuie să abordeze turismul național ca pe o industrie serioasă! Cât ne privește pe noi, industria, cine nu face pasul spre schimbare - de atitudine, de mentalitate, de abordare, de limbaj și de viziune - spre dialog, parteneriat, comunicare - nu poate rămâne în linia întâi a turismului românesc, fără a-și asuma eșecul de a nu reuși să facă nimic mai departe pentru turismul acestei țări”, este de părere Corina Martin.Alin Burcea, prim-vicepreședintele ANAT, unul dintre cei care s-a arătat nemulțumit de activitatea ministrului, îi răspunde Corinei Martin, tot pe Facebook: „Corina, din păcate, nu ai înțeles nimic din ce s-a discutat. Am înțeles cu toții care sunt interesele tale personale. Grapini nu ți-a dat bani la Asociație - om rău! Dl. Jianu îți dă - om bun! Clusterele sunt ok, știu ce înseamnă - PRIMA asociație de promovare în turism am fondat-o EU, nu tu! Sunt însă probleme mai stringente pe care le reclamă patronatele, nu neapărat noi, agențiile, pe care dl. ministru nu dă doi bani, ci proprietari de mii și mii de locuri de cazare. Astea sunt probleme reale... «Viitorul turismului românesc sunt clusterele»... Mă bucur că ai o viziune clară pentru viitor, care nu are nicio legătură cu viziunea noastră. În rest, numai succesuri la burse... în curând le vei organiza într-o cameră de hotel!!!”