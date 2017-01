Scafandrii voluntari vor curăţa plaja şi fundul mării

De Ziua Internațională a Ecologizării Plajelor

Scafandrii voluntari vor curăța plaja și fundul mării

În fiecare an, pe data de 15 septembrie, de Ziua Internațională a Ecologizării Plajelor, scafandri și voluntari se adună pentru o idee: un ecosistem marin mai puțin poluat. În 175 de țări ale lumii, în această zi, echipele de voluntari vor curăța deșeurile din zonele litorale. Centrul de scufundări „Respiro" a ales pentru acest an plaja și zona acvatică de la Capul Turcului. Acțiunea de ecologizare va avea loc începând cu ora 12,00. Anul trecut, acțiunea de ecologizare s-a derulat în Constanța, în zona Cazinou. „Fundația Project AWARE, liderul organizațiilor de protecție a mediului din industria scufundărilor de agrement, coordonatorul la nivel mondial al acestui tip de evenimente, vă invită să vă luați costumele de neopren și mănușile și să faceți o scufundare de curățare a fundului mării", a precizat Mircea Popa, coordonatorul proiectului. Birourile fundației din Australia, Statele Unite, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Elveția își combină eforturile pentru a conserva mediul marin în 175 de țări din lume.