Sătenii din Potârnichea nu vor mai primi ajutoare sociale până în octombrie

Satul Potârnichea se încadrează perfect în tiparul satului dobrogean: sărăcie, oameni triști, multe ajutoare sociale, multe furtișaguri etc. Bătrânii își drămuiesc pensiile pentru a le ajunge de la o lună la alta, în vreme ce tinerii - puținii care au mai rămas în vatra satului - spun că și-ar căuta un loc de muncă în oraș, dar nu au cum să facă naveta. În satul Potârnichea au mai rămas doar bătrânii. Mai sunt aproximativ 260 de gospodării - în cele mai multe, casele sunt din chirpic, sunt dărăpănate, iar gardurile au fost puse demult pe foc. Ulițele din pământ sunt goale, arareori mai trece o căruță, ce deranjează orătăniile din rutina lor. Cei mai mulți tineri au plecat, unii la oraș, alții în străinătate, în căutarea unui loc de muncă. În sat, nu ar fi avut prea multe posibilități, ne spun sătenii: să muncească cu ziua la câmp, să ceară ajutor social de la primărie sau să fure de prin curțile vecinilor. Ghiulten Abduraim se numără printre puținii tineri care au ales să rămână în vatra satului. Spune că oamenii ar pleca în căutarea unui loc de muncă, în localitățile din împrejurimi, mai ales că s-a deschis sezonul estival și sigur se găsește ceva pe litoral, dar lipsa unor mijloace de transport îi pune în încurcătură. „Este un microbuz care vine până în sat o dată dimineață și o dată după-amiază, la ora 16,00. Dacă ajungi mai târziu, iei microbuzul până la Movilița, iar de acolo vii pe jos câțiva kilometri. Cum să meargă omul la muncă, dacă nu are transport? La fel, dacă vreau să ajung cu cel mic la spital, trebuie să merg pe jos până la Movilița și să iau microbuzul de acolo”, ne-a spus localnica. Vara aceasta, la fel ca și anul trecut, sătenii vor rămâne și fără ajutoarele sociale. Autoritățile locale au decis să le suspende, pentru că nu mai sunt bani la buget și nici fondurile de la guvern nu le-au mai parvenit de o lună. „Aveam înregistrate 70 de dosare la primărie și le-am suspendat pe cele mai multe, din luna mai până în luna septembrie. Vor primi, din nou, în octombrie ajutoare sociale. Am păstrat doar zece dosare, privind bătrâni și invalizi, care într-adevăr nu pot să muncească. Restul se vor descurca, este vară, mai muncesc cu ziua la câmp”, ne-a declarat Stelian Gheorghe, primarul comunei Topraisar. În privința asistenței medicale, există un dispensar în sat, dar medicul de familie vine doar o dată pe săptămână și s-au auzit zvonuri că nu va mai putea să facă nici măcar această deplasare. Primarul Stelian Gheorghe ne-a confirmat: medicul nu ar mai vrea să meargă până la Potârnichea, din lipsa posibilităților. „Căutăm soluții pentru a-i deconta măcar combustibilul folosit”, a arătat edilul-șef. Sătenii încă așteaptă apa curentă O mare nemulțumire a sătenilor este că, și la ora actuală, singura sursă de apă curentă este fântâna din curte. În trecut au fost situații când reprezentanții Direcției de Sănătate Publică le-au interzis să bea apă din fântâni, pentru că probele arătau că era contaminată cu bacterii și nitrați. Primeau atunci, își aduc aminte sătenii, sticle de apă aduse de primărie. Ar vrea însă să aibă canalizare și apă curentă, pentru că sunt deja bătrâni și le-ar fi și lor mai ușor. „Au tot spus că vor lucra, că vor trage apa, dar încă nu se observă nimic”, ne-a spus Cornelia Moldoveanu, o săteancă. Edilul-șef Stelian Gheorghe ne-a declarat că proiectul de alimentare a satului Potârnichea și comunei Topraisar cu apă potabilă este în desfășurare. Proiectul are o valoare totală de 21 de miliarde de lei vechi și este finanțat cu fonduri guvernamentale, dar a avansat mai greu pentru că o parte din bani trebuiau alocați de administrația locală.