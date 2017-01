Sate întregi se încălzesc numai cu ajutoarele de lemne de la stat

Banii nu țin de cald, dar sigur pot să încălzească o locuință din chirpici, de la țară. Locuitorii din sate așteaptă banii de la Guvern pentru a-și cumpăra lemne de iarnă. Până atunci fac focul cu ce mai găsesc prin ogradă, coceni, crengi de copaci sau chiar pomii de prin curți. E criză și în sobele sătenilor. Deși frigul s-a instalat de câteva săptămâni bune, oamenii de la țară nu au primit încă faimoasele ajutoare de încălzire. Guvernul s-a jucat de-a plafoanele, mai întâi le-a micșorat, apoi le-a mărit la loc, dar banii tot nu i-a dat încă. Din păcate, locuitorii satelor îi așteaptă înfrigurați. În județul Constanța sunt comune întregi unde aproape toate familiile au nevoie de ajutoarele respective. Aproape 800 de cereri într-o singură comună La Ion Corvin au fost înregistrate în luna octombrie, 780 de cereri pentru acordarea subvenției. Potrivit primarului Dumitru Nedea, în primă fază, pentru plafonul de 425 de lei, s-au încadrat 500 de familii, iar, ulterior, pentru luna noiembrie, cu noul plafon de 615 lei mai intră încă 280 de familii. „La noi cam toată lumea se încadrează. Pentru că nu sunt locuri de muncă, majoritatea primesc și ajutor social, iar bătrânii, chiar dacă au o pensie de 300 de lei, intră și ei în limita respectivă. Din cei 2.163 de locuitori, aproape toate familiile pot beneficia de subvenția pentru încălzire”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Nedea. De bani nu se-aude nimic Situație asemănătoare este și la Cuza Vodă, unde, până la 1 noiembrie au fost depuse 193 de dosare. Primarul Eugen Dumitru ne-a precizat că în primele zile ale lunii noiembrie au mai venit încă 15 cereri, iar, odată cu creșterea plafonului, sigur vor mai apărea câteva zeci. „Mai greu este că nu știm când vom avea banii să le dăm oamenilor. Noi nu am primit bani nici măcar pentru salariile celor 22 de îngrijitori ai persoanelor cu handicap. Astăzi (n.r. - vineri, 6 noiembrie) am ridicat fonduri din bugetul nostru local și vom încerca să le dăm însoțitorilor banii măcar pentru luna septembrie. Mai mult nu putem pentru că nu ne mai ajung fondurile nici pentru salarii. În ceea ce privește ajutoarele sociale, în număr de 118, deocamdată suntem la zi, dar nu suntem acoperiți pentru luna decembrie”, ne-a precizat primarul. Între 30 și 54 de lei, subvenție Și la Gârliciu sunt deja înregistrate peste 200 de dosare. Ceva mai bine stau locuitorii din comuna Corbu. Aici au fost depuse 93 de dosare, iar solicitări pentru luna noiembrie se mai primesc încă două săptămâni. „Persoanele cu venituri reduse primesc, în funcție de venitul pe fiecare membru de familie, între 30 și 54 de lei pe lună pentru achiziționarea de lemne pentru foc. Deocamdată nu am început să distribuim ajutoarele pentru încălzire deoarece nu ne-au fost alocați banii și încă se centralizează dosarele”, a explicat asistentul social de la Primăria Corbu, Ioana Vrabete.