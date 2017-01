Săracii din judeţul Constanţa primesc zilele acestea ajutoarele sociale din decembrie

Săracii din județul Constanța primesc zilele acestea ajutoarele sociale din decembrie

Evidențele Agenției Județene pentru Prestații Sociale arată că peste 20.500 de constănțeni beneficiază de ajutoare sociale. O parte dintre primării nu au plătit drepturile bănești din decembrie 2009, suma restantă ridicându-se la peste 600.000 de lei. Mii de familii din județul Constanța figurează pe listele Agenției Județene de Prestații Sociale (AJPS) ca beneficiare ale ajutorului social, în baza Legii 416/2001, privind venitul minim garantat. Sunt vârstnici care nu au nicio sursă de venit sau părinți ce trebuie să hrănească patru sau cinci copii. Întârzierea ajutorului bănesc înseamnă să se culce nemâncați, să nu-și trimită copiii la școală pentru că nu au cu ce-i încălța sau să riște să le fie tăiat curentul electric pentru că nu au plătit factura. Cu toate acestea, sunt primării în județul nostru care abia săptămâna aceasta vor împărți ajutoarele sociale aferente lunii decembrie, banii venind cu întârziere de la bugetul de stat. Peste 20.500 de constănțeni primesc ajutoare sociale În județul nostru sunt înregistrate 8.244 de familii care primesc ajutoare sociale, totalizând un număr de 20.598 de persoane - se arată în evidențele AJPS Constanța. Aproape 3.000 de dosare au fost întocmite pentru persoane singure, restul pentru familii: 1.800 pentru familii cu doi membri, 1.200 pentru familii cu trei membri, 1.047 pentru familii cu patru persoane și peste 1.000 de dosare pentru fa-milii cu cel puțin cinci membri. Iar numărul beneficiarilor este în creștere, numai în luna decembrie 2009 fiind aprobate 419 de dosare noi. Conform calculelor AJPS Constanța, anul trecut trebuiau plătite, pentru ajutoare sociale, puțin peste 10,9 milioane de lei. Suma nu a fost însă achitată în totalitate, existând, în prezent, restanțe de 601.800 de lei la plata ajutoarelor aferente lunii decembrie. Dobromir, Băneasa și Medgidia au cei mai mulți asistați social Tudorel Nădrag, edilul-șef din Hârșova, ne-a declarat că persoanele fără venituri din orașul său se numără printre cele care nu au primit ajutoarele sociale. Potrivit primarului, este vorba de peste 400 de familii, iar pentru a le veni în sprijin, autoritățile locale le-au acordat ajutoare de urgență. În „topul” ajutoarelor sociale se situează localitățile Dobromir, Băneasa și Medgidia, având înregistrați cei mai mulți beneficiari. În Băneasa primesc ajutor de la stat pentru a supraviețui aproximativ 750 de familii numeroase din satul Făurei. Când vine ziua să-și ridice banii, se blochează orice altă activitate în primărie. Primarul Gelu Iordache ne-a declarat că deși în luna ianuarie nu s-a reușit acordarea tuturor ajutoarelor bănești, situația va reintra în normal. „Avem o restanță de 20% dintre ajutoarele sociale pe luna ianuarie, dar le vom acorda, cât și pe cele pentru februarie, în zilele de marți și miercuri. Deocamdată am primit banii, să vedem cum va fi în lunile mai, iunie”, a afirmat edilul. Îngrijitorii persoanelor cu handicap din Medgidia încă își așteaptă salariile În municipiul Medgidia sunt 660 de familii care au solicitat ajutoare sociale. Marian Iordache, primarul orașului, ne-a precizat că le-au fost acordate drepturile, problematică fiind însă asigurarea ajutoarelor de încălzire. „Pentru ajutoarele sociale avem alocate prin buget 75% din suma necesară pentru 2010. Adică pentru primele nouă luni. Pentru sfârșitul anului, sperăm într-o rectificare bugetară. Ajutoarele de încălzire pentru ultimele luni din 2009, noiembrie și decembrie, le achităm acum, pentru că au venit banii cu întârziere. A trecut iarna și nu am primit banii, și așa nu sunt mulți”, a arătat edilul. Mai gravă este situația celor care au grijă de persoanele cu handicap. „Avem trei luni restante la plata salariilor pentru îngrijitorii persoanelor cu handicap. Nu s-au acordat nici până acum banii pentru 177 de asistenți personali, pentru lunile august, septembrie și octombrie. Nu am nicio soluție, pentru că nu sunt bani, nu sunt suficiente resurse. Primăria are credite la bănci pe care trebuie să le achite”, a mai spus Marian Iordache. Criteriile de acordare a ajutoarelor sociale trebuie schimbate Localitatea Independența numără printre cele mai puține dosare pentru ajutoare sociale: 32 de familii. Gospodarul-șef al comunei, Cristea Gâscan, ne-a spus că și aici sumele necesare au venit cu întârziere, iar astăzi urmează să fie împărțite aproximativ 60% dintre ajutoarele sociale aferente lunii decembrie. Primarul consideră că este necesară modificarea legislației, pentru ca autoritățile locale să realizeze anchetele sociale și să decidă criteriile în funcție de care se impune acordarea respectivului sprijin financiar. „Noi avem cazuri într-adevăr disperate, femei cu copii, bolnavi. Avem și trei sau patru cazuri care nu ar merita să primească ajutor social, dar nu pot să îl retrag, pentru că nu-mi permite legea. În loc să ajutăm o bătrână care are o pensie mică, dar mai are o grădiniță, niște gâște, noi dăm de zece ani ajutor social unui golan care și-a vândut pământul și vaca, iar acum trăiește din banii aceștia, dar nu a făcut nimic între timp, nu și-a luat măcar o găină să aibă niște ouă”, a argumentat edilul. Potrivit reprezentantului AJPS Constanța, singura localitate din județul nostru unde nu sunt înregistrați beneficiari de ajutor social este Costinești. Primesc ajutoare sociale persoanele fără venituri, iar cele care sunt apte de muncă trebuie să dovedească, la fiecare trei luni, că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, dar nu se găsește nicio slujbă pentru ele. În schimbul sprijinului financiar, unul dintre membrii familiei trebuie să presteze, lunar, acțiuni sau lucrări de interes local.