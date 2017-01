Sărăcia şi frica de ziua de mâine „taie“ donaţiile

Sărăcia și frica de ziua de mâine „taie“ donațiile

Sute de familii trăiesc de pe o zi pe alta și nu au ce pune pe masă copiilor lor. Mii de copii mănâncă dulciuri numai atunci când ajunge Crucea Roșie la ei. Banca de alimente a Crucii Roșii a hrănit și continuă să hrănească sute de oameni nevoiași din Constanța și localitățile din județ. Cu toate acestea, pachetele s-au împuținat pe lună ce trece, donațiile fiind din ce în ce mai reduse. Chiar și așa, voluntarii Crucii Roșii nu se dau bătuți și continuă campania de colectare și ajutorare a familiilor cu posibilități financiare foarte mici, mai ales din mediul rural. „Merge mai greu în ultima perioadă. Chiar vineri am fost și am ridicat de la un magazin cantitatea de 64 de alimente, însă am observat că donațiile sunt din ce în ce mai mici. Dacă în luna martie 2010 colectam 1.225 de kilograme, pe care le-am oferit la familii sărace din Constanța, Cumpăna, Conacu, Vulturu și alte câteva localități, în luna aprilie au fost numai 752 de kilograme, iar în mai, 639 de kilograme. Recent, am fost la Horia și am distribuit 24 de pachete a câte 12 kilograme, dar și îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării pentru copii și dulciuri. Este din ce în ce mai greu, nu mai are lumea bani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Carmen Lungu, coordonatorul Crucea Roșie Constanța. Gestul nostru poate hrăni o familie Pachetele conțin alimente greu perisabile, precum ulei, zahăr, făină, mălai, orez, paste făinoase, conserve de carne sau pește, conserve de legume, biscuiți și alte alimente. Voluntarii Crucii Roșii distribuie aceste pachete la domiciliul beneficiarilor. Campania Banca de Alimente presupune colectarea de alimente neperisabile în depozitele Crucii Roșii prin donații sau sponsorizări, stocarea și distribuirea acestora către persoanele vulnerabile din țară. Banca de Alimente a Crucii Roșii Române reprezintă, pe fondul impactului crizei economice mondiale și al creșterii prețurilor la produsele alimentare, o soluție imediată de ajutorare a persoanelor fără venituri sau cu venituri foarte mici. Proiectul este o inițiativă a Crucii Roșii Române, preluată după modelul unor proiecte similare derulate cu succes, în țări din Uniunea Europeană, precum și în SUA și Canada. Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt bătrânii, familiile cu mulți copii și situație materială precară, familiile monopa-rentale, copiii cu dizabilități proveniți din familii sărace. Oricine poate și dorește să ajute acești oameni pot face donații de alimente în numeroase magazine și supermarketuri din oraș. Gestul nostru poate hrăni o familie, poate duce mai departe un vis.