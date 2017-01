Săptămâna aceasta se anunţă temperaturi extrem de mici şi ninsori puternice

Săptămâna aceasta se anunță temperaturi extrem de mici și ninsori puternice

Dacă în prima parte a lunii martie am pus vremea rea pe seama babelor, acum deja nu mai știm pe cine să dăm vina pentru frigul pe care îl îndurăm. Din punct de vedere calendaristic, primăvara a venit de mai bine de o săptămână. În realitate, însă, afară e un ger de crapă pietrele, polei și ninge ca în mijlocul iernii. La Constanța, week-endul a fost extrem de friguros, cu temperaturi ce de-abia au urcat peste 0 grade Celsius ziua. Un soare cu dinți ne-a amăgit, dar vântul rece s-a arătat neiertător. Și pentru zilele următoare se anun-ță o vreme urâtă, cu ger, ploi și chiar ninsori. Astăzi, deși este 8 martie, ne vor vizita fulgi îndrăzneți de nea, iar temperatura prognozată nu va depăși 3 grade Celsius. Marți va continua ninsoarea slabă, dar temperaturile vor mai scădea. Minima anunțată pentru noapte este de -1 grad Celsius, iar maxima de peste zi de numai 1 grad cu plus. Soarele își va face apariția miercuri și va mai încălzi puțin mercurul din termometre, urcând până la două grade cu plus. Surpriza vine însă joi când, la Constanța, sunt prognozate ninsori puternice și temperaturi de 0 până la 5 grade Celsius.