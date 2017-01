Sancţiuni pentru cadrele medicale de la Ginecologie I, în cazul femeii care a avortat în salon

Sancțiuni pentru cadrele medicale de la Ginecologie I, în cazul femeii care a avortat în salon

Medicul șef al Secției de Obstetrică-Ginecologie I și asistenta șefă au primit avertismente scrise, iar asistentei și infirmierei care erau de serviciu li se va opri 10% din salariu, pentru trei luni. Ieri, la primele ore ale dimineții, o comisie medicală formată din medicii șefi ai secțiilor din Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța s-a întrunit pentru a analiza împrejurările în care o femeie internată în Secția de Obstetrică - Ginecologie I a avortat în pat, sub privirile celorlalte paciente, fără a fi supravegheată de vreun cadru medical. După analizarea documentelor medicale și audierea personalului sanitar, comisia de anchetă a hotărât sancționarea a patru angajați de pe secția respectivă. Astfel, dr. Vlad Tica, medic-șef al secției și asistenta șefă Ioana Lazăr au fost sancționați cu avertismente scrise, în vreme ce asistentei Țuca Roșu și infirmierei Viorica Olteanu (cele care erau de tură în seara de marți, 3 noiembrie, când a avut loc evenimentul nefericit) li se va opri 10% din salariu, pentru o perioadă de trei luni. În privința actului medical - nimic de imputat Dr. Dan Căpățână, managerul SCJU Constanța, a declarat că procedurile medicale au fost respectate, astfel că din punct de vedere medical nu se poate imputa nimic personalului. În schimb, în ceea ce privește partea administrativă a actului medical, angajații au dat dovadă de neglijență. „Medicii care au văzut și tratat cazul au acționat corespunzător. Gravida s-a prezentat cu probleme ale sarcinii, avea membranele rupte și se impunea avortul. De altfel, pentru că spitalul nu are oxitocină, un medic a adus medicamentul de acasă pentru a-i fi indus avortul. Au fost efectuate manoperele și manevrele normale pentru un astfel de caz. Partea negativă survine însă în ceea ce privește felul în care s-a acționat din punct de vedere administrativ”, a declarat managerul spitalului. Nici faptul că femeia a avortat în salon nu reprezintă un motiv de imputare, în opinia reprezentantului spitalului. În mod normal, ar trebui să existe un salon special pentru cazarea femeilor în cazul cărora este necesar avortul (urmare a unor sarcini problematice), unde pacientele să fie supravegheate 24 de ore din 24. Spitalul Județean nu are astfel de saloane și nici personal suficient pentru realizarea lor, motiv pentru care se întâmplă frecvent ca pacientele să se afle în saloane atunci când pierd sarcinile. Dreptul la intimitate al pacientei a fost încălcat Asistenta și infirmiera care erau de serviciu au greșit însă pentru că nu au asigurat intimitatea gravidei într-un moment atât de traumatizant. „Avortul spontan se poate întâmpla oricând și oriunde, nu are relevanță că s-a petrecut în salon. Aspectul negativ este că au participat alte persoane, care nu aveau ce să caute acolo, care nu erau cadre medicale. Avortul nu este un spectacol. Ar fi trebuit ca angajatele să mute celelalte paciente într-un alt salon în acel moment. Infirmiera a susținut că le-ar fi spus să iasă, dar nu au vrut. A fost încălcat un drept elementar al pacientei, cel la intimitate”, a explicat dr. Dan Căpățână. Facem precizarea că, potrivit raportului întocmit de organizația Health Power House, susținută de Comisia Europeană, privind sistemele sanitare europene, singurul capitoll la care România a punctat favorabil este tocmai cel privind drepturile pacienților. Angajatele „plătesc“ pentru că nu s-au organizat mai bine Apoi, cele două angajate au transportat pacienta în sala de operații, pentru chiuretaj. „Fetusul a fost pus într-o pungă specială, pentru a fi incinerat și a fost lăsat în salon pentru aproximativ 15 minute, timp în care asistenta și infirmiera l-au ajutat pe medicul de gardă la operație. E drept că cele două erau singure pe tură în seara respectivă și au luat punga de îndată ce au putut, după chiuretaj. Ar fi putut însă să se organizeze mai bine și pentru asta plătesc acum”, a mai arătat managerul. Altfel spus, cele două angajate care „plătesc” într-adevăr (fiind singurele sancționate pecuniar) poartă responsabilitatea pentru că spitalul nu are personal suficient și spațiu amenajat corespunzător pentru femeile care avortează. Pentru ca astfel de incidente să nu se mai petreacă pe viitor, conducerea spitalului a decis să ia măsuri. Adică vor fi achiziționate paravane pentru protejarea intimității femeilor în astfel de momente. În ceea ce privește acuzațiile că pacientei i s-ar fi pretins șpagă în momentul internării, managerul spitalului spune că a fost demarată o altă anchetă, în prezent în derulare.