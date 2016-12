Sănătatea constănţeană se zbate în sărăcie

La început de an,

Sănătatea constănțeană se zbate în sărăcie

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța a primit fila de buget pentru primul trimestru din 2010, pentru decontarea serviciilor medicale efectuate în județul nostru. Reprezentanții instituțiilor sanitare se plâng că sumele alocate sunt insuficiente, dar se așteaptă ca pe viitor să fie mult mai mici. Unitățile sanitare din județul nostru primesc sumele aferente serviciilor medicale prestate, în baza unor acte adiționale la contractele încheiate cu reprezentanții CJAS Constanța, anul trecut. Respectivele acte adiționale sunt valabile, după cum ne-a declarat Maricel Ciobanu, director economic CJAS Constanța, „până la încheierea contractelor pe 2010, dar nu mai târziu de 31 martie 2010”. CJAS Constanța a primit banii pentru serviciile medicale aferente trimestrului I al acestui an, respectiv aproape 130 de milioane de lei. Suma alocată este apropiată ca valoare de finanțarea primită de instituția constănțeană în aceeași perioadă a lui 2009, ne-a spus reprezentantul CJAS. Explicația este că sumele au fost alocate în baza actelor adiționale încheiate la contractele de anul trecut și reprezintă o medie a creditelor de angajament acordate în cele patru trimestre ale anului anterior. Suma cea mai consistentă a fost alocată unităților cu paturi - aproape 50 de milioane de lei, puțin peste 40 de milioane de lei sunt atribuite farmaciilor, în vreme ce medicina primară va primi 9 milioane de lei, Serviciul Județean de Ambulanță Constanța - 6,3 milioane de lei, iar sanatoriile - 5 milioane de lei. Farmaciile primesc banii cu țârâita Reprezentanții instituțiilor sanitare spun însă că banii sunt insuficienți, nu ajung nici pentru desfășurarea activității într-un mod adecvat lunile acestea, nici pentru achitarea datoriilor acumulate anul trecut. Farmaciile au fost, în 2009, printre cele mai năpăstuite și încep noul an în același ton. Fondurile alocate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în acest trimestru sunt, de fapt, pentru plata medicamentelor gratuite și compensate eliberate în luna iunie 2009. „Banii nu ajung nici măcar pentru plata tuturor facturilor, ci doar pentru 80% dintre facturile eliberate în iunie. Măcar dacă ne dădeau banii până în 25 ianuarie, ca să putem să facem plățile către bugetul statului. Așa, trebuie să ne descurcăm”, ne-a spus Vasile Rizea, președintele Colegiului Farmaciștilor Constanța. Mai mult, reprezentantul farmaciștilor spune că, în cazul a numeroase farmacii, banii vor intra direct în conturile bancare ale furnizărilor, în baza unor înțelegeri anunțate și la CJAS. Marinel Ciobanu ne-a declarat că sumele alocate farmaciilor, pentru luna în curs, vor fi distribuite începând de marți, 26 ianuarie. Spitalul Județean are bani doar de salarii Situația nu este mai roz nici în cazul spitalelor - deși, pe hârtie, unitățile cu paturi primesc sumele cele mai mari. Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța a primit, pe luna ianuarie 2010, 8,5 milioane de lei. Adică banii pentru salarii și ceva mărunțiș pentru a achita din utilități. „Pentru a funcționa normal, Spitalul Județean are nevoie de o finanțare de 10 - 11 milioane de lei pe lună. Așa, din suma primită, plătim 6,4 - 6,5 milioane de lei pentru salarii, iar restul ce ne rămâne, trebuie să supraviețuim, mai plătim la utilități”, a afirmat dr. Dan Căpățână, managerul SCJU Constanța. Pe viitor însă, se preconizează că fondurile alocate pentru serviciile medicale vor fi mult mai mici, iar dacă în prezent banii nu sunt îndestulători, începând din trimestrul al II-ea, reprezentanții institu-țiilor sanitare se întreabă pentru ce va fi suficientă finanțarea.