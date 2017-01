Sănătate de cinci stele în spaţii insalubre

Sănătate de cinci stele în spații insalubre

Cine n-a auzit de nămolul din lacul Techirghiol? În fiecare an, mii de turiști români și străini își caută sănătatea în bazele balneoclimaterice de la malul mării. Împachetări cu nămol, băi sărate, hidroterapie, helioterapie – sunt numai câteva din procedurile la care apelează pacienții cu reumatism, artroză, probleme ale coloanei. Din păcate, pacienților nu le sunt oferite și condiții de cazare pe măsură. În multe baze balneoclimaterice nu s-a investit niciun leu, nu s-a bătut niciun cui, nu s-a înlocuit niciun geam, nu s-a schimbat nicio cadă, nu s-a înlocuit nicio instalație sanitară. Condiții de două stele la Techirghiol Doar două unități balneare din Constanța, respectiv Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol și Sanatoriul Balnear Mangalia primesc prin contract bani de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța (JAS), așa cum ne-a declarat Liviu Mocanu, directorul CJAS: „Sanatoriul Techirghiol are un contract anual de 15.000.000 RON, iar cel de la Mangalia 6.000.000 RON”. În Sanatoriul Techirghiol nu s-a investit un leu în ultimele trei decenii. În ultimul an, unitatea medicală a intrat într-un proces de rea-bilitare. Conform declarațiilor managerului unității, Septimiu Bourceanu, lucrările la baza medicală sunt finalizate în proporție de 75%. În schimb, condițiile pe care le oferă hotelul sunt foarte scăzute. „Este vorba de condiții de două stele. Pentru renovarea lui avem nevoie de 1.500.000 RON. Este umezeală, mobila nu mai oferă confortul necesar pentru turiști. Noi concurăm pe o piață foarte puternică. Nu trebuie să fim în concurență cu sanatoriile de la noi, ci cu Balatonul”, a precizat managerul Sanatoriului Techirghiol. Suma necesară pentru reabilita-rea spațiilor de cazare de la Techirghiol ar putea veni de la Ministerul Sănătății. Promisiuni de-ale lui Nicolăescu La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a anunțat că va concepe o strategie de reabilitare a bazelor balneoclimaterice. Nu este singurul ministru care a promis că se va investi în turismul balnear și nici nu-i prima dată când Nicolăescu se bate cu pumnul în piept. „Ministerul Sănătății are mici proiecte care vizează redirec-ționarea fondurilor către medicina recuperatorie”, a declarat, duminică, ministrul Sănătății, cu ocazia Congresului de medicină fizică și recuperare. Demnitarul a spus că vrea să reabiliteze spitalele din stațiunile balneoclimaterice, acolo unde, ca urmare a tranziției, a fost distrusă baza materială sau nu a fost întreținută. Potrivit lui Nico-lăescu, în stațiunile balneoclimaterice au avut loc privatizări în care nu s-a ținut cont de soarta personalului specializat în medicină recuperatorie. Ca dovadă că ministrul nu prea și-a aplecat privirea asupra medicinii de recuperare stă Spitalul Clinic de Recuperare Eforie Nord, care se află direct în subordinea ministerului. Unitatea, care cuprinde o secție cu paturi, un centru de recuperare și două ambulatorii a fost construit în anul 1930. De atunci, ne mărturisește managerul unității medicale, Vasile Petrișor, nu s-a investit niciun leu în con-solidarea și în renovarea clădirilor. „Noi ne autofinanțăm: cât producem, atâta trebuie să cheltuim“, a precizat Vasile Petrișor. Aparatura medicală este la fel de veche. Cadrele medicale spun că n-au mai primit un halat de zeci de ani. De mănuși nici nu poate fi vorba. Căzile, în care pacienții sunt nevoiți să-și facă băile cu nămol sau galvanice, sunt găurite. 