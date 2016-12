Sâmbătă este ziua de curăţenie generală în România

Sâmbătă este ziua de curățenie generală în România

Pentru cel de-al cincilea an consecutiv, românii se vor uni din nou pentru o cauză comună: curățarea României de deșeuri. Ziua de Curățenie Națională, care are loc sâmbătă, pe 24 septembrie, are noi susținători care transmit un mesaj de mobilizare pentru fanii lor din toată țara. Carla’s Dreams, Inna, Delia, Cornel Ilie (Vunk), Zdob și Zdub, Florin Grozea, Sergiu și Andrei, Sonia Argint, Liviu Teodorescu, Giulia, Alina Eremia, Shot și Nicoleta Nucă au spus „Da!” invitației de a se alătura campaniei de curățenie generală organizată de Let’s do it, Romania!. „Am găsit deșeuri până și în Munții Bucegi, într-un peisaj absolut superb, unde totul era la locul lor, mai puțin gunoaiele. Susțin Let’s do it, Romania!”, spune Delia.Pe 24 septembrie, toți românii se unesc pentru a face curățenie. Dacă vreți să participați la cel mai mare proiect de voluntariat din România și să fiți parte din schimbare, mergeți sâmbătă dimineață la punctele de înregistrare, luați-vă saci și mănuși și hai la treabă!